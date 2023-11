Bank Żywności w Olsztynie otworzy ośrodek edukacyjny w Dłużcu

Porozumienie o przekazaniu budynku podpisane jest na 30 lat, a działania wójt Agnieszka Kruczewska jednogłośnie poparła Rada Gminy Piecki. W myśl dokumentu Bank Żywności w Olsztynie zagospodaruje budynek po byłej szkole w Dłużcu.

— Od dawna szukaliśmy miejsca, w który moglibyśmy otworzyć ośrodek edukacyjny, w którym będziemy prowadzić działania m.in. związane z zagadnieniami dotyczącymi niemarnowania żywności, prawidłowego żywienia, zrównoważonego rozwoju czy gospodarką o obiegu zamkniętym — mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

Ośrodek powstanie w budynku po byłej szkole w Dłużcu, która od dwóch lat jest zamknięta. W gminie rodzi się coraz mniej dzieci, więc działania w placówce wygaszono, a pozostali uczniowie dojeżdżają do szkoły w Pieckach. Tuż obok szkoły znajduje się działka, którą bank chciałby docelowo zagospodarować. Powstałby w niej pokazowy ogród, w którym będą prowadzone lekcje dotyczące żywności. Dzieci i dorośli szukaliby w nim odpowiedzi na pytania, skąd bierze się zdrowa żywność i jak ją uprawiać. Teren wiejski w Dłużcu nadaje się do tego znakomicie.

To także szansa dla gminy



— W porozumieniu z gminą zawarliśmy także deklarację, że część działań, które będziemy prowadzić w szkole, będziemy kierować do mieszkańców gminy i Dłużca — dodaje Marek Borowski. — Oprócz działań edukacyjnych będziemy także realizować projekty w zakresie ekonomii społecznej i aktywizacji osób i całych rodzin. Gmina Piecki dwukrotnie brała udział w naszych projektach.

Z porozumienia zadowolona jest Agnieszka Kruczewska, wójt gminy: — Nie chcieliśmy sprzedawać szkoły, bo to byłby grzech i mieszkańcy, których wielu kończyło tę szkołę, by mi tego nie wybaczyli — mówi wójt. — Dlatego cieszymy się, że pojawił się poważny partner, który ma pomysł na zagospodarowanie budynku, sprzyjający rozwojowi społeczeństwa, w tym mieszkańców naszej gminy. A za taki rozwój uważam działania skupione wokół edukacji i ekologii. Jeśli do gminy będą też trafiać ludzie spoza niej lub inne instytucje, zainteresowane naszą współpracą z bankiem, to skorzystamy na tym także promocyjnie