Cristina z Angoli po operacji guza żuchwy w Olsztynie czeka na rekonstrukcję uzębienia

W czerwcu nastolatka z Afryki została zoperowana w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie z powodu olbrzymiego guza. Lekarze specjaliści pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Łukasza Krakowczyka i dr. n. med. Krzysztofa Dowgierda wycięli guz i zrekonstruowali żuchwę z kości strzałkowej dziewczyny. Operacja dała młodej Afrykance szansę na normalne życie. Po rekonwalescencji dziewczyna wróciła do Afryki.

Przyjazd do Polski i operacja w Olsztynie była możliwa dzięki Fundacji Dzieci Afryki, która zbierała pieniądze na pokrycie kosztów związanych z zabiegiem i pobytem nastolatki.

Jak powiedział prezes Fundacji Dzieci Afryki Robert Noga, obecnie otwarto na jednym z portali pomocowych zbiórkę na sfinansowanie drugiego etapu leczenia Cristiny. Chodzi o uzupełnienie uzębienia w zrekonstruowanej żuchwie.

— W ciągu pół roku chcielibyśmy zebrać pieniądze. Jak szacujemy, koszt leczenie wynosi ok. 85 tys. zł a wraz z innymi wydatkami ok. 130 tys. zł. Składają się na nie koszty całodobowego pobytu i wyżywienia w szpitalu opiekuna prawnego Cristiny, koszty pozostałych procedur medycznych a także zakup biletów lotniczych, wiz i ubezpieczenia — poinformował.

Cristina w oczekiwaniu na dalsze leczenie, mieszka razem z bratem i kuzynką w mieście oddalonym 700 kilometrów od rodzinnej wioski. Fundacja Dzieci Afryki opłaciła rodzinie roczny czynsz wynajętego domu, jego wyposażenie oraz czesne za naukę dziewczynki w salezjańskiej szkole, w której, poza alfabetyzacją poznaje różne zawody. Wyuczone umiejętności dadzą jej szansę na lepsze życie.

Cristina przyjedzie ponownie do Olsztyna na zrekonstruowanie uzębienia.

Jak powiedział dr Krzysztof Dowgierd z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, leczenie będzie poprzedzone przygotowaniem wirtualnych modeli. Tak by wszystko odbyło się szybciej i sprawniej. Wykonane zostaną indywidualne implanty, które zostaną przykręcone do kości. Leczenie potrwa ok. 2 tygodni - powiedział specjalista.

Cristina przyjechała do Olsztyna w czerwcu dzięki staraniom Fundacji Dzieci Afryki. Fundacja z siedzibą w Warszawie działa w Polsce od 15 lat. Finansuje pomoc dzieciom z krajów afrykańskich w ich miejscu zamieszkania.

Choroba dziewczyny była na tyle poważna, że nie znalazła ona pomocy na miejscu w Angoli. Została zoperowana w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, który jest ośrodkiem eksperckim w leczeniu chorób rzadkich głowy i szyi u dzieci. To jedyna taka placówka medyczna w Polsce. Dyrekcja szpitala wyraziła zgodę na wykonanie operacji 15-latki z Angoli, a lekarze zgodzili się wykonać operację charytatywnie, zrzekając się swojego wynagrodzenia.(PAP)

Autor: Agnieszka Libudzka