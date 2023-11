Będziemy mogli oddawać sklepom plastik. Jesteśmy ciekawi waszego zdania.

W środę opublikowano rządowy projekt, zgodnie z którym do ceny plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów, butelek szklanych wielokrotnego użytku do półtora litra oraz do puszek metalowych do jednego litra będzie doliczane 50 groszy kaucji. Będzie można je odzyskać w sklepie, gdzie dokonaliśmy zakupu, ale nie w każdym.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

I tu, jak dla mnie pojawia się pewien problem. Czy da się pogodzić zwrot z systemem kas samoobsługowych w Biedronkach czy Lidlach, tak by ten np. odliczały nam od rachunku kaucje?

Zobaczymy, bo diabeł tkwi w szczegółach, ale to to tak czy inaczej krok w dobrym kierunku. Państwo też tak myślicie?

Igor Hrywna

Co myślicie o systemie kaucyjnym za butelki? To dobry pomysł i się sprawdzi To dobry pomysł, ale sklepy tak to zorganizują (utrudnią), że nikomu nie będzie się chciało oddawać butelek To kiepski pomysł, jest dobrze, tak jak jest. Producenci wykorzystają to do podniesienia cen. pokaż wyniki »