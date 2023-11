Olsztyńska fontanna "Ryba z dzieckiem" nie działa. Dlatego, że od kilku miesięcy urządzenia sterujące zalane są wodą?

Przez całe lato dwie olsztyńskie fontanny — na starówce i „Ryba z dzieckiem” — nie tryskały wodą. Z powodu awarii, której do dziś nie usunięto. Czy podejmowano jakieś próby? Komora sterująca jednej z fontann od czerwca do teraz stoi w wodzie.

Zima daje już o sobie znać. Czuć już pierwsze przymrozki. Jak niskie temperatury wpłyną na olsztyńskie fontanny? Przypomnijmy, że dwie z nich nawet nie wystartowały w sezonie. To fontanna na starówce i "Ryba z dzieckiem”, która oberwała z rąk wandali. Ta druga może znowu "dostać w kość" tej zimy. Jak twierdzi nas rozmówca, cała jej aparatura i elektronika od prawie pół roku stoi w wodzie.

— Fontanna „Ryba z dzieckiem”, która mieści się przy restauracji Casablanca w Parku Podzamcze, nie jest w żaden sposób zabezpieczona przed zimą. Osoby, które są odpowiedzialne za działanie fontann, nie interesują się jej stanem i tym, co się dzieje w komorze sterowniczej, która odpowiada za sterowanie fontanną. A jest w niej jedna wielka masakra! Woda w komorze stoi od czerwca 2023 roku! Woda pojawiła się tam prawdopodobnie po gigantycznych ulewach — zauważa nasz rozmówca. — Komora sterownicza, do której zaliczają się sterowniki, cała szafa sterownicza, elektronika zegarami elektronicznymi do różnego typu pomiaru oraz pompy wody, cały czas jest zalana wodą. Podkreślę: cała komora sterownicza jest zalana, to aż cztery metry bieżące wody! Dlaczego ZDZiT nic z tym nie robi? Czeka na mrozy, które wszystko skują?

I dodaje: — Woda zbierająca się w niecce fontanny powinna przepływać do studni, która — jeżeli stan wody się podnosi — ma za zadanie wylewać ją do rzeki Łyny. Doszło do awarii, która to uniemożliwiła. Zamiast jednak szybko to naprawić, odkłada się to w czasie, a mieszkańców informuje się, że fontanna nie działa z powodu aktu wandalizmu. Pracownicy ZDZiT piszą wnioski z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na naprawę fontanny. Jedna kwota została już przyznana na sesji Rady Miasta na naprawę postumentu. Ale zalanie komory na pewno nie powstało w wyniku działań chuliganów. Moim zdaniem nie było żadnego aktu wandalizmu. Rzeźba „Ryba z dzieckiem” po prostu poddaje się upływającemu czasowi i działających na nią warunków atmosferycznych. Tego, co jest najgorsze, nie widać. Trzeba podnieść studzienkę, żeby się przekonać, co jest problemem fontanny. Szacunkowy koszt naprawy wszystkich urządzeń to ok. 100 tys. zł.

Nasz rozmówca zauważa, że podobna sytuacja dotyczy również fontanny na starówce.

— Tamtejsza komora sterownicza również była zalana, bo cofnęła się do niej woda z niecki — tłumaczy. — A stało się tak, bo bezpieczniki automatycznie się wyłączyły. Widocznie była jakaś awaria pompy wypompowującej wodę. Również i tu nic w tym kierunku się nie robi.

Co na to ZDZiT?

— Część fontann na czas zimy wymaga demontażu pomp wody, które następnie do wiosny są przechowywane w magazynach. Dodatkowo, by zapobiec kradzieży, wykręcane są dysze, demontowane jest dedykowane do fontann oświetlenie, a jeszcze inne elementy przekazywane są do konserwacji. Instalacje są jednocześnie odkamieniane, a nawierzchnie impregnowane specjalnym preparatem — wyjaśnia Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT. — Odnośnie fontanny „Ryba z dzieckiem”, startuje przetarg na jej naprawę. Do końca 2023 roku planujemy naprawę całej komory i systemu sterującego obiektem. Sama rzeźba pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie naprawiana wiosną przyszłego roku.

ar