Europoseł Saryusz-Wolski: niech Bóg chroni Unię przed samozagładą; mówimy "nie" zagrabianiu władzy za plecami obywateli

W Parlamencie Europejskim trwa debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE, zalecającym zmianę traktatów unijnych. Główne proponowana zmiana - to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach.

Jak podkreślił Saryusz-Wolski, reforma w proponowanym kształcie utworzy superpaństwo, które zdegraduje państwa członkowskie do roli regionów.

— Odbywa się to pod fałszywym pretekstem przygotowań do rozszerzenia, ale jedyne, co pozostało, to weto w sprawie rozszerzenia. Jest to szczyt hipokryzji —powiedział.

Jak dodał, jest to projekt antyfederalny, dlatego że jest korzyścią dla państw licznych pod względem ludności i nie odpowiada zasadzie równego traktowania krajów UE, niezależnie od liczby ludności.

— Jest to też niedemokratyczne, ponieważ odbiera decyzje państwom członkowskim tam gdzie demokracja działa najlepiej i przenosi je na poziom europejski, gdzie jest największy deficyt demokratyczny i nie ma europejskiego demos — powiedział.

— (Sprawozdanie) idzie od demokracji do autokracji oligarchicznej i hegemonicznej. Odchodzi od zasady "zjednoczeni w różnorodności" (…) Niech Bóg chroni Unię przed samozagładą. Mówimy "nie" zagrabianiu władzy za plecami obywateli przy użyciu pięknych sloganów. Jutro będziemy głosować "za" albo "przeciw" uprowadzeniu Europy — podsumował.

źródło: PAP