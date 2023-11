Zadbaj o zdrowie i zrób zakupy w wielkim stylu, czyli Black Friday w Warmińskiej Aurze!

Na jesień – zadbaj o zdrowie swoje i innych

W piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia obchodzony jest Black Friday. W tym roku wypada 24 listopada i wielu przypadkach będzie kontynuowany też w sobotę. W Galerii Warmińskiej i Aura Centrum Olsztyna będzie można świętować wyjątkowo i połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz zakupów będzie można zadbać o innych, biorąc udział w akcji ratującej życie, jak również zatroszczyć się o swoje zdrowie. W obu centrach, w Galerii Warmińskiej w piątek w godz. 14:00 – 21:00 oraz w Aura Centrum w sobotę w godz. 10:00 – 19:00 odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku organizowany na rzecz Mikołaja przez Fundację DKMS, w ramach którego będzie prowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

W obu centrach odbędą się także akcje prozdrowotne zorganizowane we współpracy z olsztyńskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. W piątek (24 listopada) w Galerii Warmińskiej w godz. 12:00 – 21:00 oraz w sobotę (25 listopada) w Aura Centrum Olsztyna w godz. 10:00 – 19:00 będzie można zmierzyć ciśnienie, wykonać pomiar glikemii oraz wziąć udział w szkoleniach z samobadania piersi na specjalnych fantomach. Dodatkowo w Aura Centrum w godz. 11:00 – 18:00 Szkoła Piątka zapewni atrakcje dla dzieci, w tym: plecenie warkoczyków, malowanie twarzy, malowanie i wyklejanie misiów, budowanie z klocków.

Wielkie okazje na Black Friday

W czasach szybkiego wzrostu cen możliwość zakupienia ubrań, butów, akcesoriów, biżuterii, kosmetyków, zabawek czy elektroniki i sprzętów AGD jest prawdziwą okazją pozwalającą zaoszczędzić niejednokrotnie pokaźne kwoty. Najemcy w Galerii Warmińskiej i w Aura Centrum Olsztyna zaplanowali z tej okazji wielkie promocje. Dzięki temu po znaczących obniżkach będzie można nabyć towary z bieżących ofert sklepów i punktów usługowych znajdujących w obu centrach. Specjalnie przygotowane rabaty, sięgające nawet 85%, będzie można śledzić na onlinowej ulotce i na terenie olsztyńskich centów handlowych.

– W tym roku Black Friday obchodzimy nietypowo. Tego dnia nie są ważne jedynie zakupy, przy okazji wizyty w naszych galeriach można zrobić coś dla tych, którzy szukają pomocy w odzyskaniu zdrowia, jak również zadbać o swoje zdrowie. Tradycyjnie będzie to także najlepszy moment na odkładane w czasie zakupy dla siebie, rodziny oraz dla domu. To też świetna okazja, żeby pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach bożonarodzeniowych. Na wszystkich posiadaczy bezpłatnej aplikacji lojalnościowej SPOT czekają dodatkowe bonusy w postaci dublowanych punktów za zarejestrowane paragony zakupowe. – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Warto zwrócić uwagę na mega rabaty takie jak: aż do 85% na wybrane produkty w NeoNail, 80% na czwarty najtańszy produkt w Apart, do 75% w Made in G i Giacomo Conti, 70% w Monnari, Taranko, eobuwie i Wittchen czy 60% w Hebe (zapachy, drugi produkt do makijażu), Ochnik Pop Up, Organique, TK Maxx, Time Trend, Smyk oraz Wojas. Na 50% obniżki można liczyć w Calzedonia, Cropp, Deichmann, Duka, Esotiq, Kuck, Morgan, Puma, Trend, Reporter Young na drugą tańszą rzecz z całego asortymentu, Ochnik, Yes, Yves Roche, a także w Martes Sport. Niebagatelne promocje sięgające 40% przygotowały także salony: 4F, Big Star, Guess, Empik, Levi’s, New Balance, Paryżanka, Pretty One, Sinsay, Tous, Vistula, Vitamin Shop Doktor Fit oraz Wólczanka. Warto też zwrócić uwagę na propozycje salonów optycznych. Kodano zaoferuje wszystkie oprawki okularowe w cenie 1 zł przy zakupie dwóch soczewek okularowych w regularnej cenie, Paris Optique soczewki progresywne i oprawy korekcyjne o 50% taniej, zaś Fielmann 30% na czarne oprawki i czarne okulary przeciwsłoneczne. Ponadto Vision Express zaoferuje do 40% na okulary korekcyjne oraz do -15% na okulary przeciwsłoneczne a SunLoox 20% na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. W czasie przerwy dobrym wyborem będzie m.in. czarna kawa w Costa Coffee za 9,90 zł oraz odpoczynek w Pizza Hut, gdzie drugą pizzę będzie można zjeść za 1 zł.

Wszyscy ci, którzy skorzystają z dostępnej w galeriach aplikacji lojalnościowej SPOT i zarejestrują paragony za zakupy, otrzymają punkty, które następnie można wymienić na rozmaite nagrody dostępne w specjalnym katalogu. Aplikację można bezpłatnie zainstalować, pobierając ją ze sklepu Google Play albo App Store.



Szczegółowa oferta rabatowa dostępna jest w galeriach, w sklepach najemców i na stronach internetowych Galerii Warmińskiej i Aura Centrum Olsztyna.

