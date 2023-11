Przyczepa samochodowa, przekształcana w mobilne centrum edukacji. NOL-ek będzie uczył bezpieczeństwa

NOL-ek”, czyli Mobilne Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego to laureat tegorocznej edycji konkursu „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma służyć propagowaniu wiedzy o różnych zagrożeniach współczesnego świata zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Dziś zaprezentował się po raz pierwszy.

NOL-ek” to przyczepa samochodowa, przekształcana w mobilne centrum edukacji w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb – tematyki spotkań i grup docelowych – stanowić będzie „bazę” wystaw, prezentacji, warsztatów, na których omawiane będą zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem alkoholu, uzależnieniami internetowymi, w ruchu drogowym, czy z letnim i zimowym wypoczynkiem. Wyposażona w interaktywne pomoce naukowe, gry, gadżety, ulotki, plakaty pozwoli na prowadzenie różnych w treści i formie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców.

Z tej „pomocy” będącej w dyspozycji powiatowego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa korzystać będą także różni partnerzy projektu, w tym przede wszystkim funkcjonariusze Policji.

— Realizowany projekt NOL-ek jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Dziś nastąpiła oficjalna prezentacja przyczepy eventowej. To nowoczesne narzędzie profilaktyczne wyposażone między innymi w interaktywne pomoce dydaktyczne i gadżety dostosowane do różnych grup wiekowych — mówi mł. asp. Andrzej Jurkun. I dodaje: — To na przykład miasteczko ruchu drogowego, plansze profilaktyczne, interaktywny tablet. Nie zabrakło też elementów promujących zawód policjanta. Stoiska profilaktyczne wyposażone są również w alkogogle, narkogogle, ulotki, magnesy, elementy odblaskowe czy inne gadżety.

Przyczepa będzie wykorzystywana w zależności od potrzeb profilaktycznych festynów czy prelekcji na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wtorkowa prezentacja „NOL-ka” połączona była ze spotkaniem poświęconym „Współczesnym zagrożeniom uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie olsztyńskim”, skierowanym głównie do dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Omawiane były na niej tematy dotyczące problematyk prób samobójczych oraz samookaleczania się wśród młodzieży, wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie młodych osób oraz ochrony prawnej nauczycieli oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

— Była to debata ewaluacyjna i społeczna. Była to również możliwość kolejnej wymiany myśli, doświadczeń i informacji mających na celu dalsze diagnozowanie dysfunkcyjnych młodzieży i określenie działań prewencyjnych podejmowanych przez policję — mówi st. post. Paulina Żur.

Podczas debaty poruszane były m.in kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, omawianie bezpieczeństwa w szkole i poza nią, uprawnienia policji i dyrekcji w świetle aktualnych przepisów, a także ochrona prawna nauczycieli.

Tylko od stycznia do września tego roku policjanci i pracownicy z Komendy Miejskiej Olsztynie przeprowadzili prawie 1600 spotkań z dziećmi, młodzieżą czy seniorami, w których uczestniczyło łącznie ponad 40 000 osób.

W tym roku do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłoszono ponad 130 projektów na kwotę prawie 12 mln zł. Beneficjentami programu zostało dziewięć samorządów z Warmii i Mazur, w tym najwyżej oceniony „NOl-ek”. Na jego realizację Powiat Olsztyński otrzymał z MSWiA 100 tys. zł dofinansowana. Ze swej strony samorząd powiatowy dołożył 20 tys. zł wkładu własnego.