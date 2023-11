Życie zawdzięcza sąsiadce i Radiu Maryja

Mieszkająca samotnie 89-letnia mieszkanka Elbląga lubiła na cały głos słuchać Radia Maryja. Kiedy jednak przestała jednak wyłączać odbiornik i wychodzić z domu, zaniepokoiło to jej sąsiadkę. Zapukała do niej, a kiedy ta nie odpowiedziała zadzwoniła po Straż Miejską. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Okazało się, że 89-latkę, która upadła wymagała pilnej pomocy medycznej. Seniorka upadła i nie mogła się podnieść.

— Pomoc nadeszła w ostatniej chwili. Na podłodze w mieszkaniu znaleziono 89-latkę, która wymagała pilnej pomocy medycznej. Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego — podkreślają elbląscy strażnicy. I dodają: —Tylko dzięki czujności sąsiedzkiej nie doszło do tragedii. Ty też nie bądź obojętny. Osoby starsze i wymagające wsparcia są wśród nas

oprac. ih