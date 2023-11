Ruszają przedświąteczne zbiórki Banku Żywności w Olsztynie

Zbiórkę w regionie Bank Żywności w Olsztynie organizuje już ponad 20 lat, a jej cel jest niezmiennie ten sam — niesienie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym, wśród których są różne grupy społeczne.

W dniach 24-25 listopada do specjalnych koszy, które pojawią się w wybranych sklepach największych sieci handlowych, będzie można przekazać produkty z długim terminem przydatności, takie jak: mąka, makaron, ryż, kasza, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, a także słodycze.

Na terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego Świąteczna Zbiórka Żywności odbędzie się w 180 sklepach.

Pomaganie jest ważne



Według danych Poverty Watch 2023 w 2022 r. ok. 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, w tym 396 tys. dzieci i 287 tys. seniorów. To dla osób najuboższych i najbardziej narażonych na głód i niedożywienie prowadzona jest zbiórka. Te gesty pomocy są szczególnie ważne, ponieważ zgodnie z wynikami raportu Federacji Polskich Banków Żywności „Niedożywienie i głód w Polsce” w ciągu ostatniego roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczna prawie 78% osób ubogich, które korzystają z bezpłatnej żywności otrzymywanej od organizacji charytatywnych. Przez inflację sześć na dziesięć z nich musi się zapożyczać, żeby samodzielnie kupić jedzenie. Tylko co czwarta osoba może pozwolić sobie codziennie na zjedzenie ciepłego posiłku do syta.

- Rosnący problem ubóstwa przekłada się na coraz większe zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc żywnościową. Dlatego Świąteczna Zbiórka Żywności to dwa wyjątkowe dni, kiedy wszyscy możemy pomóc potrzebującym i pokazać naszą solidarność w obliczu trudnej sytuacji. Wrzucając do koszyka nawet symboliczny jeden produkt, pomożemy komuś spędzić święta godnie. Te najdrobniejsze gesty pomocy, kiedy zostaną zebrane razem, przekładają się na olbrzymie wsparcie – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.



Można pomóc także przez Internet



Świąteczna zbiórka żywności odbywa się nie tylko w regionie, ale w całym kraju. W sumie 32 banki koordynują przekazywanie żywności w prawie 2000 sklepów, przy wsparciu niemal 28 000 wolontariuszy i pracowników sieci handlowych.

Drugą metodą wsparcia Świątecznej Zbiórki Żywności jest odwiedzenie charytatywnego sklepu online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka online potrwa aż do 26 grudnia.



Zostań wolontariuszem!

Jeśli chcecie wziąć udział w Świątecznej Zbiórce Żywności jako wolontariusze, to Bank Żywności w Olsztynie czeka na Wasze zgłoszenia w godz. 8-15 pod numerem telefonu: 662 243 186