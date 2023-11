Ponad 2000 uczniów wzięło udział w „PGE Największej Lekcji WF-u”

Celem projektu jest zachęcenie najmłodszych uczniów do regularnego uczestnictwa w szkolnych zajęciach WF-u, jak również zainicjowanie kontaktu ze sportem oraz sportowa zabawa pod okiem profesjonalnych trenerów.

W PGE, będąc partnerem polskiego sportu i animatorem rozwoju kultury fizycznej dzieci

i młodzieży wierzymy, że regularne zajęcia sportowe w przypadku najmłodszych mają ogromny wpływ na ich prawidłowy rozwój, wyższą samoocenę czy zdolność nawiązywania relacji. Dlatego współpracujemy z podmiotami, które podzielają naszą pasję i wspólnie dążymy do tego, by rozbudzić w dzieciach zainteresowanie sportem i motywację do ruchu

i aktywności. Sportowa drużyna Artura Siódmiaka jest jednym z naszych partnerów,

z którymi od lat możemy działać na rzecz rozwoju sportu i podnoszenia fizycznej sprawności wśród najmłodszych w ramach „Największej Lekcji WF-u” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.



W ramach wydarzenia zostały przygotowane specjalne obwody stacyjne, w ramach których uczestnicy, podzieleni na kilkanaście grup, mieli do wykonania różne ćwiczenia, jak gra

w piłkę ręczną, mierzenie rzutu prędkości piłki do bramki przy pomocy specjalnego urządzenia (prędkościomierza), czy ogólnorozwojowe ćwiczenia, jak skok przez płotki kończący się rzutem do bramki, bieg przez drabinkę koordynacyjną oraz rzut do bramki.

Wysiłek fizyczny ma wpływ na rozwój najmłodszych. Sportowa pasja może również odegrać rolę w przeciwdziałaniu niebezpiecznemu zjawisku jakim staje się w ostatnich latach depresja wśród dzieci i nastolatków. Efektem wyjątkowych „Lekcji WF-u” organizowanych dzięki wsparciu Grupy PGE, jest także stałe powiększanie bazy selekcyjnej dla licznych dyscyplin sportu. Wsparcie sponsoringowe PGE buduje przyszłość polskiego sportu zwiększając szansę, że najbardziej utalentowanego dzieci będą mogły uprawiać swoją wybraną dyscyplinę – Artur Siódmiak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej, wicemistrz świata z 2007 roku i brązowym medalista mistrzostw świata z 2009.



Nad prawidłowym przebiegiem treningu czuwali trenerzy i wolontariusze, a wydarzeniu wzięli udział znani sportowcy:

Artur Siódmiak – były reprezentant Polski w piłce ręcznej, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wicemistrz świata z 2007 roku i brązowy medalista mistrzostw świata 2009;

Mariusz Wlazły – były reprezentant Polski w siatkówce, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wicemistrz świata z 2006 roku i mistrz świata z 2014 oraz MVP

i najlepszy atakujący tych mistrzostw;

Damian Wleklak – były reprezentant Polski w piłce ręcznej, wicemistrz świata

z 2007 roku i brązowy medalista mistrzostw świata 2009;

Jakub Wawrzyniak – były reprezentant Polski w piłce nożnej, trzykrotny uczestnik mistrzostw Europy;

Michał Karmowski - polski kulturysta, czterokrotny mistrz Polski, V zawodnik świata z 2011 roku oraz wicemistrz Europy z 2013;

Patryk Zaborowski – były reprezentant Polski w kickboxingu, zdobywca stopnia mistrzowskiego Polskiego Związku Kickboxingu, medalista mistrzostw świata i Europy oraz zdobywca Pucharu Świata, trener seniorskiej reprezentacji Polski

w Kickboxingu Kick-light.

„PGE Największa Lekcja WF-u” to niejedyne wydarzenie, które PGE wspiera w ramach promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach „rozgrzewki” przed „PGE Największą Lekcją WF-u” w październiku organizowane były „Szkolne Lekcje WF-u” wspierane przez PGE, które odbyły się w Siemieniu, Parczewie, Białej Podlaskiej, Siemiatyczach, Siechnicach i Pławnicy. Tegoroczny cykl „PGE Szkolnych Lekcji WF-u” to ponad 600 uczestników z mniejszych ośrodków, którzy podjęli sportowe wyzwanie ekipy Artura Siódmiaka.

Dodatkowo w tym roku w przededniu wakacji, 15 czerwca 2023 r. odbyła się pierwsza „PGE Letnia Największa Lekcja WF-u”, czyli letnia odmiana lekcji wychowania fizycznego,

w trakcie której, na specjalnie przygotowanych na piasku stacjach multisportowych, uczestnicy mogli spróbować swoich sił w plażowej piłce ręcznej i konkurencjach ogólnorozwojowych. W tegorocznej „PGE Letniej Największej Lekcji WF-u” udział wzięło ponad 600 uczniów szkół podstawowych.

Zaangażowanie w „PGE Największą Lekcję WF-u” jest ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń sponsoringowych, wpisującym się w strategię Grupy PGE dot. wspierania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania lokalnych społeczności, które są bezpośrednio zaangażowane w działalność biznesową PGE.

Jako firma odpowiedzialna społecznie PGE Polska Grupa Energetyczna wychodzi z założenia, że sport i aktywność fizyczna są niezwykle istotne dla rozwoju młodych ludzi. Sport pozwala wyrabiać w sobie zdrowe nawyki, a jednocześnie i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, takie jak systematyczność czy umiejętność współpracy w grupie. Dlatego szczególnie intensywne wsparcie i nacisk w działaniach sponsoringowych Grupa PGE kładzie na rozwój sportu dzieci i młodzieży m.in. w ramach programu PGE Junior, w ramach którego wspieranych jest blisko 25 akademii sportowych. PGE Polska Grupa Energetyczna pomaga w ten sposób realizować sportowe pasje młodego pokolenia w różnych dyscyplinach sportu – od najpopularniejszych jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka po łyżwiarstwo, judo czy nawet squash.

„PGE Największa Lekcja WF-u” to spektakularna lekcja wychowania fizycznego, która

co roku organizowana jest przez Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka - byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej, wicemistrza świata z 2007 roku. Co roku wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, placówek edukacyjnych, a przede wszystkim dzieci i ich rodziców.

Link do filmu, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=j57CXv7Yghw