Znamy kolejny zespół Kortowiady 2024 – Lordofon wystąpi na Plaży Kortowskiej!

Lordofon wystąpi na Kortowiadzie po raz pierwszy!

Lordofon to warszawska formacja założona kilka lat temu przez Macieja Poredę i Michała Jurka. Tworzona przez nich muzyka to oryginalna mieszanka rapu, muzyki miejskiej oraz gitarowej alternatywy. Inspiracją jest dla nich zarówno Nirvana, jak i Kendrick Lamar czy współczesne trapowe brzmienia. Po dwóch latach od wydania świetnie przyjętego przez krytyków i środowisko hip-hopowe albumu „Koło” duet zaprezentował nowy krążek – „Passé”. Znalazło się na nim 12 utworów, które sprawnie łączą w sobie cechy gatunkowe indie rocka, punku oraz rapu. Ich jesienna, wyprzedana trasa dobiegła końca, a w maju przyjdzie czas na pierwszy kortowiadowy występ!

Na Olsztyńskich Juwenaliach pobawimy się w maju

Kortowiada 2024 rozpocznie się w środę 22 maja i potrwa do soboty, czyli 25 maja. Uczestnicy tego wyjątkowego festiwalu studenckiego będą mogli wziąć udział w wielu przygotowanych przez organizatorów wydarzeniach i aktywnościach oraz posłuchać świetnej muzyki na żywo. Na Scenie Głównej juwenaliów, od czwartku do soboty, wystąpi wielu wyjątkowych i różnorodnych artystów. Do tej pory ujawniono 4 artystów i zespołów – Wilki, Margaret, Dwa Sławy x Mielzky x Pers oraz Lordofon. Kolejne ogłoszenie 5 grudnia!

Karnety upoważniające do wstępu na Plażę Kortowską dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady – www.bilety.kortowiada.pl . Do 4 grudnia można nabyć karnet z pierwszej puli.