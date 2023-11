Czy Olsztyn jest "zabetonowany"?

Tak twierdzi wielu mieszkańców Olsztyna. Nie mają jednak na myśli nowego fragmentu ulicy Curie-Skłodowskiej, ale coś zupełnie innego. Co?

Przed wyborami parlamentarnymi sytuacja w Olsztynie wydawała się prosta. Piotr Grzymowicz zostaje senatorem, a wtedy Czesław Jerzy Małkowski rezygnuje z kandydowania i mamy w stolicy warmińsko-mazurskiego nowe rozdanie. Bo o to w tym "zabetonowaniu" chodzi. od 2010 roku bowiem obaj panowie rywalizują ze sobą w II turze wyborów ze wskazaniem na Piotra Grzymowicza. Ten jednak zrezygnował z kandydowania, a tym samym zapewne zechce być nadal prezydentem Olsztyna.

Czy za konkurenta będzie miał znowu Czesława Jerzego Małkowskiego? Niekoniecznie. Ten bowiem może poprzeć Roberta Szewczyka, a kto wie może i Lidię Staroń, która po przegranych wyborach do Senatu postanowiła założyć fundację. Niezbadane są jednak polityczne wyroki i PiS może ją wesprzeć uznając, że lepiej aby Olsztynem rządziła ona niż Robert Szewczyk.

To razie tylko "niepobożne" gdybania, ale samorządowa karuzela w Polsce już ruszyła. Stało się to za sprawą Jacka Majchrowskiego, który zdecydował, że nie będzie po raz kolejny kandydował i przestanie rządzić Krakowem po 21 latach.

My zaś na razie pytamy Was w naszej sondzie o to, którzy z poniższych polityków zdecydują się na wyścig o fotel prezydenta Olsztyna.

Po wybraniu odpowiedzi trzeba nacisnąć: zagłosuj

Igor Hrywna

Monika Falej Tak Nie pokaż wyniki »

Piotr Grzymowicz Tak Nie pokaż wyniki »

Czesław Jerzy Małkowski Tak Nie pokaż wyniki »

Lidia Staroń Tak Nie pokaż wyniki »

Robert Szewczyk Tak Nie pokaż wyniki »

Jerzy Szmit Tak Nie pokaż wyniki »