Dlaczego karty podarunkowe są lepszym rozwiązanie niż gotówka?

Dlaczego nie powinno się wręczać gotówki w prezencie?

Okazji do wręczenia komuś prezentu jest wiele, a czasami nawet nie potrzeba okazji, by komuś podziękować lub po prostu pokazać tej osobie, że jest wyjątkowa. Można wybierać spośród różnorodnych prezentów, upominków, a także zestawów, które jednym przypadną do gustu, a innym niestety nie. Wiele osób decyduje się na wręczenie gotówki, bo jest to w sumie najprostsze rozwiązanie, ale czy najlepsze? Niestety nie, gdyż jest to tak naprawdę pozbycie się kłopotu. Pieniądze zawsze się każdemu przydadzą, ale obdarowana osoba chce się poczuć wyjątkowo, ale też i pragnie być zaskoczona. Gotówka w kopercie nie będzie niespodzianką. Otrzymanie takiego podarunku może spowodować, że ktoś poczuje się niedoceniony lub pomyśli sobie, że osoba dająca prezent nie wie, co bliska sercu jej osoba lubi czy czego pragnie.

Kiedy warto wybrać kartę podarunkową?

Zamiast gotówki zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest kupno karty podarunkowej. Jest to ciekawy pomysł na prezent świąteczny, urodzinowy czy bez okazji. Można wybierać karty do sklepów z różnym asortymentem, a także podarować voucher na usługi. Wartość takich kart jest różna, dzięki czemu dziecko będzie mogło wybrać tańszy wariant dla rodziców, a mąż droższy dla swojej ukochanej żony. Karta podarunkowa jest niespodzianką, a zarazem okazją, by kupić sobie coś, o czym się marzyło od dawna. Jeśli kobieta kocha biżuterię i ma już praktycznie wszystko, to dobrze by otrzymała kartę i mogła sobie kupić to, czego brakuje w jej kolekcji. Miłośnik książek też z łatwością zrealizuje kartę podarunkową w księgarni i wybierze to, co w danym momencie ma ochotę przeczytać. Często zdarza się tak, że prezent jest nietrafiony i później trafia do szafy lub na strych do pudła. Karta podarunkowa ma zazwyczaj kilka miesięcy ważności, a więc można poczekać na nową dostawę lub na premierę płyty ukochanego artysty czy na nowy model smartfona. Taki prezent daje mnóstwo możliwości.

Dlaczego warto zdecydować się na kartę podarunkową zamiast gotówki?

W obecnych czasach praktycznie każdy sklep czy firma oferują karty podarunkowe. Można wybrać voucher do jubilera, księgarni, sklepu ze sprzętem RTV i AGD, ubraniami dla dzieci, sklepu z meblami czy dekoracjami do domu, a także karty na usługi realizowane w gabinecie kosmetycznym, hotelu czy u fotografa. Wybór jest bardzo duży i bez obaw każdy znajdzie idealny prezent dla najbliższej rodziny, przyjaciół czy dla kontrahentów. Dodatkowo można też zdecydować o wartości tego podarunku i w zależności od okazji dopasować go do okoliczności. Gotówka jest szybszą formą, bo nie trzeba się zastanawiać, z jakiego sklepu wybrać voucher. Jednak jest to prezent bez duszy i mniej wyjątkowy. Szczególnie okres świąteczny kojarzony jest z prezentami, ale urodziny, imieniny, dzień babci, mamy czy dziadka są momentami, w których szukamy czegoś wyjątkowego. Mając kartę podarunkową, możemy sami zdecydować, co będzie nam najlepiej pasować, a jednocześnie jesteśmy szczęśliwi i zaskoczeni, że otrzymaliśmy taki prezent. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż gotówka.