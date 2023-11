Psychologiczna bariera została przełamana. Dolar spadł poniżej 4 złotych

Podczas poniedziałkowych notowań, kurs dolara amerykańskiego spadł poniżej 4 złotych. Choć taka sytuacja miała miejsce latem tego roku, to wtedy była to jedynie chwilowa tendencja. Podobnie może być i teraz, gdyż przez dłuższy okres dolar utrzymywał się poniżej 4 złotych ostatnio w 2021 roku.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, komentując dla Next.gazeta.pl, zauważa, że "kurs dolara w relacji do głównych walut przeżywa jeden z trzech największych tygodniowych spadków w 2023 roku". Warto zaznaczyć, że złoty utrzymuje swoją pozycję jako najmocniej zyskująca waluta na świecie w tym kwartale. Dolar amerykański pierwszy raz od sierpnia kosztuje mniej niż 4 złote.

Przyczyną tej sytuacji jest, według eksperta, reakcja na dane z amerykańskiej gospodarki, zwłaszcza niski odczyt inflacji i rozczarowujący raport z rynku pracy.

— W obliczu tych informacji inwestorzy stracili wiarę, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w grudniu. Wręcz przeciwnie, rynki finansowe zaczęły przewidywać możliwe cięcia już w pierwszej połowie 2024 roku — dodaje Sawicki.

Analityk uważa, że złoty może skorzystać na poprawie lokalnych fundamentów, zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę postrzegania przyszłej polityki fiskalnej, naprawę relacji z Unią Europejską i szybkie odblokowanie finansowania dla KPO. Sawicki podkreśla, że atrakcyjność złotego wzrasta, gdyż Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie nie będzie obniżać stóp procentowych z bieżącego poziomu w najbliższych kwartałach.

Prognozując dalszy rozwój sytuacji, analityk twierdzi, że złoty nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Przewiduje, że kurs euro w przyszłym roku powinien wrócić do przedpandemicznych wartości i osiągnąć poziom 4,25 złotych. Co więcej, uważa, że dolar w relacji do euro i innych głównych walut będzie kontynuował długoterminowy trend spadkowy, osiągając kurs USD/PLN poniżej 4,0 złotych, a w kolejnych kwartałach spadając do poziomu 3,75 złotych.