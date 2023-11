Donald Tusk ma już gotowy rząd

Donald Tusk ma już skompletowany gabinet. Będzie go prezentował na posiedzeniu Sejmu, gdy Sejm przejmie funkcję tworzenia rządu powiedział w TVN24 sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

"Premier Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet, jest już po wszystkich rozmowach z liderami partii koalicyjnych" - poinformował Kierwiński.

"Wszyscy liderzy zdecydowali, że Donald Tusk zaprezentuje go (rząd - PAP) na pierwszym posiedzeniu Sejmu, wtedy, kiedy Sejm przejmie funkcję tworzenia rządu" - przekazał.

Zaznaczył, że to "z szacunku do parlamentu", bo "drugi krok konstytucyjny mówi, że to parlament jest tym pierwszym ciałem, które dowiaduje się, jaki jest skład rządu" - wyjaśnił Kierwiński.

Dodał jednak, że gdyby była potrzeba lub możliwość, aby przedstawić rząd dzisiaj, "to bylibyśmy gotowi bez chwili zwłoki".

Na razie rząd próbuje stworzyć Mateusz Morawiecki. (PAP)/oprac. ih

kh/ mir/