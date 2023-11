Skarby maltańskiej wyspy

Malta to niewielki kraj położony między Afryką a Europą. Swojej lokalizacji zawdzięcza fantastyczny klimat. Jeszcze w październiku średnia temperatura utrzymuje się tu na poziomie 26-27℃. W listopadzie jest nieco chłodniej, choć 23-25℃ to fantastyczna temperatura do zwiedzania i spacerów po tej niezwykle uroczej wyspie. Powierzchnia Malty jest porównywalna do Krakowa, zatem bez trudu można zwiedzić tą niewielką wyspę podczas krótkiego wyjazdu.

Weekend na Malcie



Jesienią na wyspę nie przyjeżdża tak wielu turystów, dzięki czemu można uniknąć tłumu ludzi w miastach, jak i w komunikacji miejskiej. Ciekawe atrakcje warte odwiedzenia znajdą tu studenci, pary, rodzice z dziećmi, a także rodziny wielopokoleniowe. Wystarczy przygotować odpowiedni plan wycieczki, a sama wyspa sprawi, że wyjazd będzie na pewno udany. Niezależnie od wieku turystów, jednym z ciekawszych punktów każdego wyjazdu może być Rejs po Zatoce Wielki Port (ang. Grand Harbour). Natomiast spacerując po Valletcie (stolicy Malty), warto zajrzeć do Górnych i Dolnych Ogrodów Barrakka, między którymi można również przemieszczać się windą.



Kolejnym obowiązkowym punktem powinna być wizyta w Morskim Parku Rozrywki (Mediterraneo Marine Park), gdzie na turystów czekają pokazy z udziałem delfinów, lwów morskich, a także papug. Główną atrakcją delfinarium jest pływanie z delfinami. Najmłodsi będę się dobrze bawić również w wiosce Popeye’a. Powstała ona na potrzeby musicalu, jednak tak dobrze wpasowała się w miejscowy krajobraz, że ostatecznie zamieniono ją w park rozrywki. Dla starszych dzieci, w programie zwiedzania warto znaleźć miejsce na wycieczkę na quadach wzdłuż wybrzeża, wyprawę kajakową lub trekking po uroczej i dzikiej wyspie Gozo.

Atrakcje wyspy



Stolica Malty Valetta wraz z 320 zabytkami została wpisana w 1980 roku na listę UNESCO. Jest jednym z najbardziej zagęszczonych obszarów zabytkowych na świecie i niekiedy nazywana jest „muzeum pod gołym niebem”. W 2018 roku została wybrana Europejską Stolicą Kultury, dzięki czemu stała się miejscem odwiedzin turystów z całego świata. Warto też wiedzieć, że Valletta jest najbardziej słoneczną miejscowością w Europie. Miłośnicy historii mogą zwiedzić tu Muzeum Wojny w Forcie St. Elmo (ang. National War Museum – Fort St. Elmo), podziemny kompleks Lascaris War Rooms, a także Narodowe Muzeum Archeologiczne (ang. National Museum of Archeology). W pobliżu stolicy warto zobaczyć również interaktywne centrum naukowe Esplora będące jedną z najnowszych atrakcji. Na terenie centrum oraz w przylegającym do niego ogrodzie znajduje się około 200 stanowisk, na których można wykonywać doświadczenia fizyczne, chemiczne i biologiczne by przez zabawę poznawać zasady rządzące światem. W Centrum znajduje się również bardzo ciekawe planetarium.

Dla tych, którzy będą chcieli zagłębić się w maltańską kulturę i sztukę, warto wybrać się do wioski rybackiej Marsaxlokk. To jedna z tych atrakcji, które dobrze jest uwzględnić w swoim planie zwiedzania Malty. Jest to niezwykle malownicze miejsce, gdzie na wodzie unoszą się dziesiątki charakterystycznych drewnianych i kolorowych łódek zwanych luzzu. Dodatkowo wzdłuż portu rozstawia się targ ze świeżymi rybami, owocami morza, a także ubraniami i pamiątkami, co zachęca do zakupienia pamiątek z tego uroczego miejsca. To właśnie tu warto skosztować owoców morza w jednej z wielu nadbrzeżnych restauracji i poczuć, że czas się w tej wiosce zatrzymał.

Zaledwie 12 kilometrów na zachód od Valetty leży dawna stolica Malty, średniowieczna Mdina. Położona jest na wzgórzu, skąd roztacza się imponujący widok na całą wyspę. Od wieków urzeka wszystkich odwiedzających swoim orientalnym pięknem oraz wyjątkową ciszą, skrytą wśród wąskich i wypalonych słońcem uliczek. Mdina nazywana jest również „Miastem Ciszy” i niemalże całkowicie wyłączona jest z ruchu samochodowego. Zabudowa Mdiny to mieszanka wpływów architektury barokowej oraz normandzkiej. Przestrzeń miasta skrywa w sobie wiele niezwykle interesujących starych budowli budowli, z których większość służy dziś jako domy prywatne bądź antykwariaty z książkami i kawiarniami. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście jest bez wątpienia Katedra Nawrócenia świętego Pawła, zlokalizowana na głównym placu miejskim. To miasto ma swój urok i spokój, który ciężko odnaleźć w turystycznej Valletcie.

Malta z podwodnej perspektywy

O ile lądowe atrakcje Malty są turystom bardzo dobrze znane, o tyle te podwodne zdają się pozostawać w ich cieniu. Warto dodać, że to właśnie w pobliżu tej niewielkiej wyspy można korzystać z uroków najczystszych wód Morza Śródziemnego. Dzięki temu nurkowanie w tym regionie gwarantuje niezwykłe przeżycia i widoki.

Od sierpnia 2022 roku nurkowanie na Malcie jest jeszcze przyjemniejsze za sprawą udostępnienia turystom wraku „Hefajstosa”, który ma niezwykle ciekawą historię. Zatopiony u wybrzeży Xatt l-Aħmar (Wyspa Gozo) tankowiec MV służył do transportu ropy naftowej. Niestety, jego kariera zakończyła się w lutym 2018 r., po tym jak wpłynął na mieliznę u wybrzeży Qawry. Kiedy przetransportowano go do Grand Harbour podjęto próby naprawy tankowca, jednak okazało się, że jest to nieopłacalne i 4 lata później trafił on ponownie pod wodę stając się niezwykle ciekawą atrakcją turystyczną dla turystów z całego świata.

Przed zatopieniem wraku usunięto z niego wszystkie paliwa, smary, oraz inne substancje. Usunięto również potencjalnie niebezpieczne przedmioty oraz podjęto decyzję, że jednostka zostanie zatopiona w miejscu ubogim w faunę i florę, dzięki czemu nie zaszkodzi to lokalnemu ekosystemowi, a wręcz przeciwnie, stworzono nowe miejsce, które może stać się przyjazne dla roślin i zwierząt. Wyprawę w jego pobliże można zorganizować samodzielnie, lub skorzystać z oferty jednego z lokalnych operatorów nurkowych. Co ciekawe miejsce przystosowane jest zarówno dla potrzeb doświadczonych nurków, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją podwodną przygodę.

Wyspa ma wiele do zaoferowania i pozwala cieszyć się jej urokami, od malowniczych plaż po fascynujące zabytki i urokliwe wioski. Bez względu na to, czy wolisz wylegiwać się na słońcu, eksplorować tajemnicze jaskinie czy podziwiać widoki z maltańskich bastionów, Malta odsłoni swoje niepowtarzalne piękno i urok. To zdecydowanie idealne miejsce na krótki city break z gwarancją wielu niezwykłych wrażeń i atrakcji, które na długo pozostaną w pamięci.

Tekst: Anna Molęda - Kompolt