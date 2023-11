Na Warmii i Mazurach brakuje krwi. Szpitale poszukują krwiodawców

— Pamiętajmy, że krew nie ma barw politycznych, nie ma poglądów, nie ma wrogów. To dar, który nawet wrogowi może uratować życie, a więc wrogowie, hejterzy — pamiętajcie o tym! — mówi Jacek Gajda z Mrągowa, honorowy krwiodawca i prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Mrągowie.

Sam oddał już ponad 35 litrów krwi i namawia do tego innych. Staje wręcz na głowie, żeby ludzie się przełamywali i oddawali krew.

Krwi jednak cały czas brakuje. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie apeluje o jej oddawanie, bo magazyny świecą pustkami. Grupy 0 Rh- jest na tyle mało, że zarezerwowana jest tylko na ratowanie życia. Natomiast grup A Rh+, 0 Rh+, A Rh- i B Rh- starczy tylko na 4-5 dni.

— Z tymi grupami sobie jakoś radzimy, najbardziej brakuje właśnie 0 Rh-. Niestety mamy coraz mniej młodych dawców, czyli takich, którzy są w najlepszym wieku, aby oddawać krew. Być może uciekają z Warmii i Mazur. Być może oddają krew, ale nie u nas — mówi Grażyna Kula, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie. — Trzeba promować ideę oddawania krwi i zachęcać do regularnego oddawania krwi co najmniej dwa razy w roku. To jest nam bardzo potrzebne.

Przy transfuzji osoby mające czynnik Rh- mogą oddać krew zarówno dla osób z czynnikiem Rh-, jak i Rh+. Krew osób z czynnikiem Rh+ można przetoczyć tylko osobom z tym samym czynnikiem. Krew 0 Rh- jest uważana za uniwersalną grupę krwi, bo może być przetoczona każdemu.

Codziennie potrzebna krew

Krew do przetoczeń potrzebna jest zawsze, codziennie. Codziennie lekarze w szpitalach przeprowadzają skomplikowane zabiegi chirurgiczne i operacje, podczas których wykorzystywana jest krew i jej składniki. Średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi, a przy operacjach serca zużywa się ok. 6 jednostek krwi.

Podczas operacji z udziałem ofiar wypadków komunikacyjnych konieczne jest ok. 10 jednostek krwi, natomiast przy przeszczepieniu wątroby — ok. 20 jednostek krwi. A jeden dawca może oddać tylko 450 ml krwi…

Gdy krwi brakuje, zabiegi planowane mogą zostać przełożone na inny czas. To dla chorych, którzy długo czekają na operację, może być problemem. Bo grupy krwi, których jest najmniej, są przeznaczone na pilne interwencje, czyli na ratowanie życia.

Kto może oddać krew?

Dawcą krwi może być osoba zdrowa, nieprzyjmująca na stałe żadnych leków i zakwalifikowana po wcześniejszych badaniach w punkcie dawstwa, w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kg. Poza chorobami dyskwalifikują m.in. miesiączka i trzy dni po jej zakończeniu, wykonanie tatuażu lub zakładanie kolczyków w ostatnich sześciu miesiącach, opryszczka.

Oddawanie krwi jest bezbolesne. Liczy się jednak satysfakcja z bezinteresownej pomocy innym.

Jednorazowo oddaje się 450 ml, a czas samego zabiegu to ok. 10 minut. Proces ten można powtórzyć po 8 tygodniach. Jednak w przypadku mężczyzn nie częściej niż 6 razy w roku. Kobiety krew mogą oddać maksymalnie 4 razy w ciągu roku. Na całą procedurę warto w związku z dodatkowymi procedurami zarezerwować więcej niż godzinę. Osoby pracujące czy uczące się mogą otrzymać zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w danym dniu.

Przywileje krwiodawcy

W Turcji dawca krwi dostaje wiadomość SMS, gdy jego krew ratuje komuś życie. Dodatkowo w jego imieniu sadzone jest jedno drzewo. A jak jest w Polsce?

Każdy, kto odda krew, może liczyć na dwa dni wolne od pracy — dzień oddania krwi oraz dzień następny. Na prośbę dawcy wystawiane jest również zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni czy w szkole.

Oprócz tego darczyńca może liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu krwiodawstwa, w którym podda się zabiegowi oddania krwi lub jej składników, a także na tzw. posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii, zazwyczaj w formie ośmiu czekolad, choć w centrach krwiodawstwa do dyspozycji dawców zdarzają się też słodycze i soki.

Jeżeli oddamy co najmniej 5 litrów krwi (w przypadku kobiet) lub 6 litrów krwi (w przypadku mężczyzn), to możemy liczyć na tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, a co się z tym wiąże — na kolejne przywileje: uprawnienie do wizyt u lekarza czy w aptece poza kolejką oraz dostęp do wybranych bezpłatnych leków.

Osoby, które oddały 20 litrów krwi lub innych jej składników, mogą dodatkowo otrzymać odznakę „Honorowego Dawcy Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krew można oddać w olsztyńskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Malborskiej oraz w sześciu oddziałach terenowych na Warmii i Mazurach. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie organizuje też akcje wyjazdowe w całym województwie. Szczegóły dostępne są na stronie rckikol.pl

ADA ROMANOWSKA