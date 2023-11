Strażacy z OSP Bartąg otrzymali nowy sprzęt o wartości blisko 100 tysięcy złotych

Specjalistyczny zestaw o wartości prawie 100 tysięcy złotych strażacy z OSP Bartąg odebrali z rąk Andrzeja Abako i Michała Kontraktowicza. To pierwsza obdarowana jednostka z powiatu olsztyńskiego.

Nowy sprzęt o wartości 96 tysięcy złotych trafił do strażaków z OSP Bartąg. Odebrali go z rąk Andrzeja Abako, starosty olsztyńskiego oraz Michała Kontraktowicza, wójta Stawigudy.

Co otrzymali ochotnicy?

Przekazano im m.in. namiot ratowniczy, noktowizor, wannę wyłapującą, lornetkę z dalmierzem, urządzenie GPS, pompę, przedłużacze, specjalne torby, nosze, nagrzewnice. Sprzęt pomoże strażakom przy prowadzonych akcjach, a tych mają wiele.

— Cieszę się, gdy jednostki OSP są doposażane w sprzęt wspierający działania ratujące życie i dobytek ludzi. To specjalistyczny zestaw, jaki zakupiliśmy do magazynu kryzysowego RCB. Posłuży on podczas akcji związanych, m.in. z powodziami, bo przecież lokalne podtopienia są częste na tym obszarze, przy wydarzeniach drogowych czy też przy poszukiwaniu osób — mówi starosta Andrzej Abako.

Jednostka z Bartąga jest pierwszą obdarowaną, sprzęt trafi w późniejszym czasie również do innych OSP w powiecie olsztyńskim.