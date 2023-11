Pytają władzę o obwodnicę

Ano dlatego, że choć mówimy o obwodnicy Olsztyna, to będzie ona biegła poza granicami miasta. A wypowiadać się o jej przebiegu mają ci, których jej przebieg bezpośrednio dotyka.

To oczywiście tylko pewna figura słowna, ale faktem jest, że największe emocje przebieg obwodnicy budzi w gminie Dywity.

Wójt chce jej zachodniego wariantu. To nie podoba się mieszkańcom wsi z zachodniej części gminy.

Ci, podobnie jak władze Olsztyna i olsztyńscy radni, wolą wariant wschodni.

Jak to widzą społecznicy z grupy "Zielony Pierścień Olsztyna"?

Tak brzmi ich najnowszy wpis:

Cisza, spokój, malownicze krajobrazy - taki jest Brąswałd teraz. Smród spalin, unoszące się w powietrzu kurz i pył, ciągły hałas - taki może się stać już wkrótce. Wszystko przez plan budowy północnej obwodnicy Olsztyna.

Dzisiaj przez Brąswałd przejeżdża 850 samochodów dziennie. Jeśli powstanie obwodnica tą wąską i krętą lokalną drogą pojedzie ich 4 tysiące. Tak wynika z obliczeń podanych przez GDDKiA. To tędy do Dywit pojadą ciężkie tiry dostarczające zaopatrzenie do Biedronki, Aldi i powstającego Lidla, które jeszcze bardziej zdewastują będącą w opłakanym stanie drogę.

Czy ciasna lokalna droga przetrwa takie natężenie ruchu? Czy przetrwa go zabytkowy, neogotycki brąswałdzki kościół, obok którego powstanie węzeł i który będzie narażony na ciągłe wibracje oraz drgania. Gmina Dywity która powinna reprezentować WSZYSTKICH mieszkańców, od początku popiera jedynie zachodnie warianty obwodnicy, zatem to do przedstawicieli gminy kierujemy to pytanie - czy jesteście pewni, że infrastruktura przestrzenna Brąswałdu jest gotowa na tak intensywny ruch? Liczymy na odpowiedź...

Chętnie takie wypowiedzi zamieścimy. Prosimy je kierować na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl

A już teraz można wziąć udział w naszej sondzie

Jak powinna biec północna obwodnica Olsztyna? Jestem mieszkańcem Olsztyna, powinna biec od wschodu Jestem mieszkańcem Olsztyna, powinna biec od zachodu Jestem mieszkańcem gminy Dywity, powinna biec od wschodu Jestem mieszkańcem gminy Dywity, powinna biec od zachodu Nie jestem, ani mieszkańcem gminy Dywity, ani Olsztyna. Obwodnica powinna biec od zachodu Nie jestem, ani mieszkańcem gminy Dywity, ani Olsztyna. Obwodnica powinna biec od wschodu pokaż wyniki »

Igor Hrywna