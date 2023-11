Świąteczny klimat już w połowie listopada. W Olsztynie pojawiają się pierwsze ozdoby bożonarodzeniowe [ZDJĘCIA]

Chociaż do świąt Bożego Narodzenia jeszcze półtora miesiąca, to świąteczne ozdoby powoli pojawiają się na ulicach Olsztyna. Świecące choinki, renifery, mikołaje czy prezenty to coś, bez czego wiele osób nie wyobraża sobie świątecznej atmosfery. Tradycyjnie jednak pojawiały się dopiero na początku grudnia, od kilku lat okres świąteczny zaczyna się jednak... nieco wcześniej.

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu listopada przed Galerią Warmińską w Olsztynie pojawiły się świąteczne iluminacje, które mieszkańcy znają dobrze z poprzednich lat. Niektóre prywatne firmy również stroją już choinki czy witryny sklepowe. To zwyczaj dobrze znany z zachodu, gdzie np. w Londynie w połowie listopada większość sklepów wita już Świętego Mikołaja.

Kiedy ozdoby wystawią władze Olsztyna?

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi przetarg na wynajem oświetlenia i ozdób świątecznych w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie.

Na starówce, mieszkańcy Olsztyna wkrótce znajdą choinkę Natura z prezentami o średnicy min. 4 metry i wysokości min. 10 m, która stanie w pobliżu ściany północnej budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Tuż obok choinki stanie klasyczna fotoramka z kokardą. Na lampach ulicznych wzdłuż ul. Staromiejskiej zostaną powieszone złote obręcze z igliwiem, a przy budynkach w centrum Starego Miasta staną gwiazdy świetlne o średnicy min. 2 metrów. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zamontować dekoracje do 3 grudnia.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu rozpoczął przetarg na pozyskanie, montaż i demontaż drzewka świątecznego, które stanie na Pl. Jana Pawła w Olsztynie.

Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać drzewo iglaste (jodłę) o wysokości ok. 12 metrów z terenu Nadleśnictwa Kudypy.

Choinka na placu musi stanąć maksymalnie do 3 grudnia z uwagi na planowane umieszczenie iluminacji.

kg/wp