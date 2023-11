Elina Switolina dziękuje Idze Świątek za pomoc Ukrainie

Switolina jest ambasadorką charytatywnej fundacji i platformy fundraisingowej United24 stworzonej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

- Iga Świątek zrobiła bardzo dużo dla wszystkich Ukraińców. Przekazała bardzo dużą kwotę naszej fundacji. To pomogło nam w organizacji obozów dla naszych dzieci, które odbywają się każdego roku. Iga jest dla nas bardzo potężnym wsparciem - podkreśliła Switolina w udzielonym teraz wywiadzie.

Co ciekawe Elina Switolina w tegorocznym Wimbledonie dotarła do półfinału, pokonując...Igę Świątek po zaciętym meczu. Choć Ukrainka i Polka rywalizują na korcie, to prywatnie pozostają w bardzo dobrych relacjach, a nasza najlepsza tenisistka jest znana ze swojej sympatii i pomocy dla walczącej Ukrainy.

