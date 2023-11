Drzewa ściąć, beton skruszyć?

Naszego zmotoryzowanego czytelnika bardzo obruszyło zazielenienie i zabetonowanie fragmentu olsztyńskiej ulicy Curie-Skłodowskiej. Jego zdaniem to niepotrzebna fanaberia i uleganie ekoterrorystom.

Początek tej ulicy został zamknięty z uwagi na przedłużenie linii tramwajowej. Jeżeli jednak miasto nie zamknie dla ruchu ulicy 11 listopada, to teoretycznie nadal byłby możliwy dojazd do tego fragmentu Curie -Skłodowskiej i dalej Wojska Polskiego. Wydaje się jednak, że tak się stanie, zatem ruchu na tym fragmencie C-S i tak by nie było. A dzięki posadzeniu 8 grabów i położeniu chodnika ten fragment ulicy na pewno zyskał. Choć nie bardzo wiadomo dlaczego z nowego deptaka miałby korzystać ktoś poza mieszkańcami i klientami położonych tam lokali.

— Nie chodzi jednak nawet o ten dojazd, ale o pewną filozofię działania ratusza, który przekłada interesy pieszych ponad zdrowy rozsądek — uważa nasz czytelnik.

To oczywiście tylko pojedyncza opinia, ale zamknięcie tego krótkiego odcinka Curie-Skłodowskiej wywołało wiele emocji. I jak każda odważna decyzja także i ta podzieliła mieszkańców Olsztyna. Z drugiej bowiem strony ta uliczka może stać się niewielkim przedłużeniem Starego Miasta.

Jednym to się, podoba innym nie. Dlatego postanowiliśmy zapytać o to naszych czytelników.

Igor Hrywna