Quiz: Czy wiesz gdzie czort kochankom skręcił karki?

Zapraszam na wycieczkę po regionie, a dokładniej 10 miastach i miasteczkach warmińsko-mazurskiego. Zadanie jest w miarę proste. Na podstawie opisu i zdjęcia trzeba zgadnąć w jakim mieście to "coś" się znajduje. Powędrujemy szlakiem Żydów i zajrzymy do Ogrodu Biblijnego. Odwiedzimy też miasto, w których czort kochankom skręcił karki i inne, gdzie według Sienkiewicza przed zamkiem stały cztery szubienice. Gotowi? To startujemy...Igor Hrywna