Niemcy mają dość. Aż 41 proc. obywateli oczekuje przyspieszonych wyborów

Od pewnego czasu Niemcy sygnalizują swoje niezadowolenie z rządów obecnej koalicji SPD, Zielonych i FDP, pod przewodnictwem kanclerza Olafa Scholza.

Najnowszy sondaż Deutschlandtrend dla publicznej telewizji ARD pokazuje, że tylko około jedna trzecia respondentów (32 procent) popiera kontynuację rządów obecnej koalicji.

Aż 41 procent Niemców opowiada się za przyspieszonymi wyborami, a 16 procent popiera utworzenie wielkiej koalicji, czyli rządów CDU/CSU i SPD, tak jak to miało miejsce w dwóch ostatnich kadencjach Angeli Merkel.

Zwolennicy prawicowo-populistycznej partii AfD szczególnie pragną przedterminowych wyborów, gdyż aż 86 procent z nich popiera takie rozwiązanie. Wśród zwolenników chadeckich partii CDU i CSU, 39 procent opowiada się za tym, natomiast 34 procent chciałoby powrotu do wielkiej koalicji. W grupie zwolenników SPD (62 procent) i Zielonych (80 procent) dominuje preferencja kontynuacji rządów obecnej koalicji.

Natomiast nastroje wśród wyborców liberalnej FDP są bardziej zróżnicowane: 47 procent popiera kontynuację rządów z SPD i Zielonymi, a 39 procent jest temu przeciwnych.

Sondaż Deutschlandtrend pytał także Niemców o środki przeciwdziałania antysemityzmowi. Wzrost przestępstw o charakterze antysemickim, zwłaszcza po ataku Hamasu na Izrael 7 października, zauważa większość Niemców, niezależnie od preferencji politycznych.

Aż 56 procent respondentów chciałoby, aby podjęto więcej wysiłków w zwalczaniu antysemityzmu w Niemczech. Jedynie 23 procent uważa, że obecne działania są wystarczające, a 9 procent twierdzi, że idą one zbyt daleko.

Podział poparcia dla poszczególnych partii politycznych pozostaje stosunkowo stabilny. CDU/CSU utrzymuje się jako największy obóz z poparciem na poziomie 30 procent, podczas gdy populistyczna AfD zajmuje drugie miejsce z 21 procentami.

W przypadku wyborów do Bundestagu w przyszłą niedzielę, socjaldemokratyczna SPD osiągnęłaby jedynie 15 procent, co byłoby najniższym wynikiem od czasu wyborów parlamentarnych w 2021 roku. Zieloni zdobyliby 15 procent, a FDP tylko 5 procent, minimalnie wystarczające do przekroczenia progu wyborczego. Poza Bundestagiem znalazłaby się również partia Lewica (4 procent). Wolni Wyborcy, którzy nie zasiadają w obecnej kadencji Bundestagu, cieszą się poparciem na poziomie 3 procent. Sondaż Deutschlandtrend przeprowadzony 7 i 8 listopada obejmował 1195 uprawnionych do głosowania obywateli Niemiec.