Mieszkańcy Olsztyna licznie wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Olsztyna zebrali się wspólnie, żeby upamiętnić jedno z najważniejszych dni w naszym kalendarzu.

W 1918 roku Polska w końcu odzyskała niepodległość, po ciężkich 123 latach zaborów, nasz kraj wrócił na mapę świata.

Władze miasta przygotowały wydarzenia, dzięki którym olsztynianie wraz z całymi rodzinami mogą oddać hołd bohaterom, którzy doprowadzili do odzyskania przez Polskę suwerenności.

Mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur mogli to zrobić zarówno w oficjalnej uroczystości, jak również tych bardziej rozrywkowych i kulturalnych.

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w południe. Wszyscy uczestnicy obchodów przemaszerowali z bazyliki na Starym Mieście na pl. Solidarności, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której wystąpił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński i wicewojewoda Piotr Opaczewski.

— Spotykamy się w dniu wyjątkowym, w dniu uroczystym, w dniu, który nie może być obojętnym każdemu prawdziwemu Polakowi. To Dzień Niepodległości. Nie każdy europejski kraj ma powody do świętowania niepodległości. My, Polacy mamy taki powód, a wręcz obowiązek. Nasz kraj musiał wielokrotnie o tę niepodległość walczyć do przysłowiowej ostatniej kropli krwi. Poznał też w ramach braku niepodległości i to przez długie 123 lata. Także w bliskim nam XX wieku, niepodległość Polski była naruszana i ograniczana. Jednak dążenie do niepodległości zawsze było w nas. Tak samo jak potrzeba wolności — powiedział podczas uroczystego przemówienia prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

— Narodowe Święto Niepodległości to z pewnością jedno z najważniejszych świąt patriotycznych. Co roku, 11 listopada w szczególny sposób manifestujemy naszą dumę z kraju, naszej flagi i faktu bycia Polakami. Pielęgnujemy pamięć o tych, którzy na przestrzeni wielu lat, w różnych sytuacjach walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Trudnych momentów w naszej historii było aż nadmiar. Wojny Światowe, rozbiory, Powstania Narodowe, wszystkim tym złym momentom bohatersko stawialiśmy czoła. Często ponosząc najwyższą ofiarę, a wszystko to z ogromnej miłości do Polski — dodał marszałek Marcin Kuchciński.

— Bardzo dziękuję, że ten dzień możemy spędzić razem, że to nasze najważniejsze święto państwowe spędzamy jako wspólnota. Nasza historia od końca XVIII wieku przez wiek XIX, XX to jest historia, w której cały czas na przemian musimy albo bronić naszej niepodległości albo ją odzyskiwać. Te setki lat, tych realiów w których tworzył się nasz naród wykuły w nas pewne filary, i to one pozwoliły nam na to, że mimo ciężkich wydarzeń w historii, możemy cały czas mówić o sobie, że jesteśmy Polakami. Polacy mają w sobie taką odwagę, którą 105 lat temu mieli nasi poprzednicy, którzy tę niepodległość odzyskali — powiedział wicewojewoda Piotr Opaczewski.

Oprócz oficjalnych obchodów, mieszkańcy Olsztyna mogli wziąć udział w Olsztyńskim Biegu Niepodległości, a także w slamie poetyckim "Wolność słowa, niepodległość słowa" organizowanym w olsztyńskim planetarium.