Praca doktorska o Plebiscycie na Warmii, Mazurach i Powiślu napisana kamerą

Autorka filmu dokumentalnego "Sprawa Gottlieba Linki czyli Plebiscyt 1920" Weronika Wojnach (reżyser i operator filmu) obroniła na Wydziale Operatorskim łódzkiej „filmówki” doktorat na temat: Poszukiwanie obrazu bohatera – wizualne środki filmowe w biograficznym dokumencie historycznym na podstawie własnego filmu.

Film jest poświęcony Plebiscytowi na Warmii, Mazurach i Powiślu w roku 1920. Głównym wątkiem narracyjnym jest sprawa politycznego morderstwa działacza mazurskiego Gottlieba Linki, który wraz z delegacją Mazurów i we współpracy z polskimi służbami dyplomatycznymi pojechał do Paryża na kongres pokojowy, żeby przekonywać do odwołania Plebiscytu i przyznania Warmii i Mazur Polsce.

Z historycznego punktu widzenia to bardzo ważny film, przypominający postać bohaterskiego działacza plebiscytowego, jego odwagę i determinację w walce o uczciwe przeprowadzenie głosowania. Oceniająca projekt filmu Magda Łazarkiewicz jedna z trojga ekspertów 3.Konkursu WMFF stwierdziła: warto, a nawet trzeba przypominać o takich bohaterach, w czasach kiedy byle kibol czy narodowiec nazywa się polskim patriotą!