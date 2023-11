Dwa Sławy x Mielzy x Pers dołączają do koncertowego składu Kortowiady 2024!

Pora na kolejne informacje dotyczące nadchodzącej odsłony Olsztyńskich Juwenaliów, czyli święta studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego! Mimo, że trwają jeszcze ostatnie miesiące 2023 roku, to znamy już wiele faktów dotyczących Kortowiady, której 63. edycja potrwa od 22 do 25 maja 2024 roku.

Co już wiemy o Kortowiadzie 2024?

Prócz daty, motywu przewodniego, jakim jest przyszłość i lokalizacji Sceny Głównej – ponownie powstanie ona na wyjątkowej Plaży Kortowskiej – organizatorzy zaczęli już także odkrywać karty dotyczące artystów, których występy uświetnią Kortowiadę 2024. Do tej pory zapowiedziano koncert zespołu Wilki oraz młodej wokalistki, Margaret. Przyszedł czas na kolejne ogłoszenie!

Dwa Sławy x Mielzky x Pers pojawią się na Scenie Głównej Kortowiady 2024

Hiphopowy kwartet, twórcy „I JEST TO MOŻLIWE mixtape”, który, jak sami mówią, powstał przypadkiem, podczas rekreacyjnego męskiego wyjazdu. Materiał ten znacznie różni się od „club2020”, czyli krążka, na którym pojawił się zarówno Gruby Mielzky i Pers, jak i Astek oraz Radosny, którzy tworzą Dwa Sławy. Zagrali wspólnie kilka koncertów podczas trasy koncertowej, która nie raz rozbujała publiczność, a teraz ponownie „wsiądą w bus”, by wystąpić podczas Kortowiady!

Kolejny artysta dołączy do składu koncertowego już za 2 tygodnie

Kolejne informacje dotyczące koncertów, w jakich będzie można uczestniczyć podczas Kortowiady 2024 pojawią się za 2 tygodnie – we wtorek 21 listopada o 12:00 – na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady oraz na profilach w mediach społecznościowych. Ostatnie karnety z pierwszej puli można nadal znaleźć pod adresem www.bilety.kortowiada.pl i nabyć przez Going. oraz Empik Bilety.

