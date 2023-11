[WIDEO] Ostatnie prace w Uranii - kiedy pierwszy mecz?

— W trakcie trwania modernizacji zleciliśmy firmie Mirbud roboty dodatkowe, które mogą być podstawą do wydłużenia terminu — wyjaśnia Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — I dlatego wykonawca przebudowy Hali Urania wystąpił do nas o aneks, który pozwoliłby na późniejsze zakończenie inwestycji. Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że uda nam się dojść do porozumienia. Gdy tak się stanie poinformujemy o nowym terminie zakończenia inwestycji. Prace trwają, a przecięcie wstęgi odwleka się w czasie. Do kiedy?

— W połowie grudnia hala powinna otworzyć swoje podwoje dla mieszkańców. 17 grudnia Indykpol AZS zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin i będzie to sportowa inauguracja tego kultowego obiektu, po jego gruntownej modernizacji — czytamy na profilu społecznościowym prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.