Nie kredyty, ale mieszkania na tani wynajem. Iława wdraża nowy program mieszkaniowy

- W sierpniu tego roku złożyłem do Rady Miejskiej w Iławie wniosek o zatwierdzenie uchwały w spr. objęcia udziałów w SIM. Iława, będąc jej członkiem ma możliwość pozyskania dotacji rządowej w wysokości 3 mln złotych. – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

28 sierpnia Rada Miejska w Iławie podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze w Elblągu. Ma ona w przyszłości wybudować m.in. w Iławie mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.

12 października w Elblągu przedstawiciele 10 samorządów w obecności Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Piotra Opaczewskiego, złożyli podpisy na akcie erekcyjnym powołując tym samym trzecią Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową na Warmii i Mazurach SIM KZN Pojezierze. Od teraz do SIMów należy 46 samorządowców.

Do SIM KZN „Pojezierze” oprócz miasta Iława przystąpiły także: Tolkmicko, Węgorzewo, miasto Bartoszyce, miasto Lubawa, gmina wiejska Braniewo, Orneta, gmina wiejska Lidzbark Warmiński Rybno oraz Radzyń Chełmiński z województwa kujawsko-pomorskiego. W powyższych miejscowościach w ciągu najbliższych lat ma powstać około 500 nowych mieszkań na wynajem.

Czym jest SIM?

SIM to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Powstała ona w odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkaniowe. Trudności z zakupem własnego mieszkania (brak zdolności kredytowej) lub niewystarczające fundusze na wynajem z rąk prywatnego właściciela to częste problemy, które rozwiązać może spółka powołana przy wsparciu Krajowego Zasobu Nieruchomościami. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne. Udostępniają one mieszkania pod wynajmem z niższym czynszem (w porównaniu do obecnych cen rynkowych) z możliwością ich wykupu.

Co oznacza przystąpienie Iławy do SIM?

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Iławy, którzy mają trudności w zakupie mieszkania, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pojezierze. Oznaczać to będzie lepszy dostęp do mieszkań dla iławianek i iławian, a więc istotnie poprawi jakości ich życia.- komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski

SIM oznacza m.in. możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu, nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym, możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

źródło: UM Iława