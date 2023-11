Oto olsztyński "Monopol"

To, że taka edycja powstanie ogłosiliśmy w połowie marca. Po niemal ośmiu miesiącach wielkimi krokami zbliża się premiera wyjątkowej odsłony jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie.

Sydney, Dubaj, Katowice, Opole, a teraz także Olsztyn! Stolica Warmii i Mazur dołącza do elitarnego grona kilkuset miast na całym świecie i już od najbliższej soboty (4 listopada) będzie mieć swoją edycję kultowej gry "Monopoly".

- Od dawna myśleliśmy o tym, żeby Olsztyn miał własną wersję tej gry - mówi prezydent miasta, Piotr Grzymowicz. - Rok Mikołaja Kopernika to idealny moment, aby wejść do gry.

To właśnie motyw nawiązujący do Kopernika mogli wybrać mieszkańcy stolicy województwa. W internetowym głosowaniu poznaliśmy jedyne dotychczas ujawnione pole, jakie pojawi się na planszy. Głosujący zdecydowali, że to będzie zamek kapituły warmińskiej, który w pokonanym polu zostawił ławeczkę Kopernika oraz tablicę astronomiczną.

Oficjalna premiera olsztyńskiej edycji gry już w sobotę (4 listopada). Warto tego dnia zarezerwować popołudnie i przyjść do Galerii Warmińskiej na 14:00.

- To doskonała okazja, żeby osobiście sprawdzić, jakie pola znalazły się w olsztyńskiej - mówi Krzysztof Otoliński z Urzędu Miasta Olsztyna. - Poza prezentacją pól będzie też ogromna plansza do wspólnej gry, zabawy i animacje dla całych rodzin. Nie zabraknie tortu, bowiem wydarzenie jest elementem obchodów 670-lecia.

Podczas wydarzenia będzie można też wygrać egzemplarze olsztyńskiej wersji "Monopoly".

Gra istnieje na rynku już niemal 90 lat - pierwsza edycja została wydana w 1935 roku. Do tej pory zostało sprzedanych ok. 200 mln egzemplarzy. Gra dorobiła się ponad 200 wersji lokalnych. Liczba najliczniejszej znanej kolekcji gry to ponad 90 edycji, a najdłuższa gra trwała 70 dni.