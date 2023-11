Zamurowali żołnierzy wyklętych. Kultowe graffiti przy ul. Synów Pułku w Olsztynie znikną z krajobrazu miasta

Ulica Synów Pułku to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Olsztynie. Każdego dnia przejeżdżają nią setki kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w codziennej drodze do pracy lub szkoły. Jednym z jej bardziej charakterystycznych elementów były kolorowe murale na jednym z murów. Część z nich odnosiła się do życia miasta, inne do bajek dla dzieci a jeszcze inne do historii Polski, w tym żołnierzy wyklętych, którzy po wojnie tworzyli ruch oporu przeciwko ZSRR.

Mimo tego, że wspomniana ściana to streetart w czystej postaci, nigdy nie było tu miejsca na wandalizm. Część mieszkańców miasta nawet uważała to miejsce za swego rodzaju "galerię sztuki ulicznej". Graffiti zawsze były ładne, schludne i estetyczne.

Niestety ich czas powoli dobiega końca. Gwoździem do trumny olsztyńskiej perły streetartu okazała się inwestycja tramwajowa. Według projektu, który właśnie jest na ukończeniu w tym miejscu będzie znajdował się mur wpisujący się w estetykę całej inwestycji. Obecnie większość murali jest już zamurowana, a najbliższe dni są prawdopodobnie ostatnimi, podczas których możemy podziwiać słynną ścianę.

