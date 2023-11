Najważniejszy wiadukt w Olsztynie zostanie wyremontowany? Miasto podejmuje pierwsze kroki

Wiadukt im. Powstańców Węgierskich 1956 to jedna z najważniejszych konstrukcji na całej mapie komunikacyjnej Olsztyna. Ten wiekowy już obiekt jest jednym z najczęściej użytkowych połączeń pomiędzy szeroko pojętym Zatorzem a resztą miasta. Niestety, zdaniem ekspertów jego stan pozostawia wiele do życzenia.

Wiadukt im. Powstańców Węgierskich 1956 roku to most kolejowy łączący rondo Bema z ul. Limanowskiego. Każdego dnia przejeżdżają przez niego tysiące mieszkańców Olsztyna, którzy mieszkają, pracują lub uczą się "za torami". Obiekt ma już swoje lata i gołym okiem widać, że jego stan nie jest najlepszy. Gołe oko, szczególnie osoby bez wykształcenia technicznego jest jednak kiepskim narzędziem do dokonywania pomiarów nośności strategicznych obiektów komunikacyjnych, dlatego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu zlecił szczegółową ekspertyzę wiaduktu.

Stan obiektu zbadała ekspercka firma Mostoprojekt z Katowic, która za 28 tys. zł wykonała szereg badań łącznie z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych.

Wyniki ekspertyzy nie są najgorsze. — Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji, badań oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji ustalono, że eksploatacja obiektu może odbywać się na tę chwilę bez wprowadzania dodatkowych ograniczeń. W trakcie szczegółowej kontroli, jako główną nieprawidłowość wiaduktu stwierdzono uszkodzenia przegubów i łożysk spowodowanych nieszczelnym przykryciem dylatacyjnym. Stwierdzone uszkodzenia i nieprawidłowości aktualnie nie wpływają na obniżenie nośności obiektu — przekazał nam Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

Wiadukt sam się nie wyremontuje

Według opinii ekspertów wiadukt wytrzyma jeszcze około dwa lata. Ta dość odległa dla zwykłego mieszkańca perspektywa dla samorządu jest dość pilnym terminem. Żeby wyrobić się przed upływem czasu władze Olsztyna muszą najlepiej już w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć odpowiednią kwotę, która zostanie przeznaczona na prace remontowe. Według bardzo wstępnych szacunków koszt wymaganych prac to około 550 tys. zł.

Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, która pozwoli wyliczyć dokładną kwotę i zakres wykonywanych prac. W tym celu Urząd Miasta w Olsztynie ogłosił przetarg na przygotowanie takich dokumentów. Termin składania ofert upłynął wraz z końcem października, więc już wkrótce powinniśmy poznać firmę, które podejmie się tego zadania.

Władze Olsztyna mając dokumentację projektową w ręku będą mogły dokładnie określić koszt i przebieg remontu. Z perspektywy mieszkańców Olsztyna najważniejsze pytanie brzmi: czy na czas remontu wiadukt będzie musiał być wyłączony z użytkowania? Odpowiedź na nie powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

Do tematu wrócimy.

Karol Grosz