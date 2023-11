Media: Izrael planuje przesiedlenie Palestyńczyków do dwóch europejskich krajów

Dokument sugeruje "przymusowe i na stałe" przesiedlenie mieszkańców Strefy Gazy, a także zachęcanie do przyjęcia uchodźców przez inne kraje, w tym europejskie, takie jak Grecja i Hiszpania. Pomimo tych doniesień, źródła w ministerstwie spraw zagranicznych Hiszpanii zaprzeczyły, że Izrael kontaktował się z Madrytem w celu negocjacji w sprawie projektu. Premier Benjamin Netanjahu zbagatelizował dokument, nazywając go "dokumentem koncepcyjnym", jednak według "Financial Times" próbował przekonać niektórych europejskich przywódców do przyłączenia się do inicjatywy. Najnowsze informacje na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie dostępne w specjalnym raporcie - Wojna w Izraelu.

Izrael rozważa różne scenariusze zakończenia wojny w Strefie Gazy, zgodnie z wewnętrznym dokumentem izraelskiego ministerstwa wywiadu datowanym na 13 października. Jednym z tych scenariuszy jest wysiedlenie 2,2 miliona Palestyńczyków z obszaru Strefy Gazy. W dokumencie wskazano także kraje docelowe, w tym dwa europejskie. Informacje te zostały potwierdzone przez palestyńskie i izraelskie źródła, w tym magazyn online +972, które miały dostęp do dokumentu.

Według pierwszego rozwiązania, po zakończeniu konfliktu, ludność palestyńska pozostaje w Strefie Gazy pod administracją władz Zachodniego Brzegu Jordanu. Druga opcja zakłada utworzenie arabskiego rządu nieislamskiego w Strefie Gazy, na wzór Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Trzecie rozwiązanie sugeruje "przymusowe i trwałe" przesiedlenie całej populacji Strefy Gazy, tj. 2,2 mln osób, najpierw na Półwysep Synaj w Egipcie w ramach "projektu humanitarnego". Zaleca się również wywarcie presji na Stany Zjednoczone, aby pomogły w przyjęciu uchodźców przez Egipt.

Następnie inne kraje, w tym europejskie, takie jak Grecja i Hiszpania, miałyby pomóc w absorpcji części uchodźców. Dokument sugeruje, że wiele państw mogłoby przyczynić się do projektu przesiedlenia ludności Gazy poprzez finansowe wsparcie lub przyjęcie uchodźców.

Dokument wymienia również inne kraje, takie jak Arabia Saudyjska, Maroko, Libia, Tunezja, Kanada oraz dwie kraje europejskie - Grecję i Hiszpanię, jako potencjalnych uczestników w realizacji izraelskiego planu "absorpcji i osiedlenia" uchodźców palestyńskich w zamian za "budżet absorpcyjny".

Jednakże źródła w ministerstwie spraw zagranicznych Hiszpanii, zapytane przez dziennik "El Confidencial", zaprzeczyły, że Izrael nawiązał kontakt w celu negocjacji projektu. Według hiszpańskiego dziennika "rozwiązanie dwupaństwowe konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie jest realną opcją dla Izraela, a atak ze strony Hamasu stwarza nową okazję - wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy", co "eliminuje możliwość utworzenia państwa palestyńskiego na pierwotnie zakładanym terytorium".

Władze izraelskie potwierdziły otrzymanie dokumentu, choć biuro premiera Benjamina Netanjahu określiło go jako "dokument koncepcyjny". Niemniej jednak według doniesień "Financial Times", premier Benjamin Netanjahu próbował przekonać niektórych europejskich liderów do poparcia tej inicjatywy.