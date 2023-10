Szary salon - jak go ożywić?

Salon w odcieniach szarości - sposób na oryginalną przestrzeń

Pokój wypoczynkowy, w którym królują odcienie szarości na ścianach czy podłodze to niezwykle popularny wybór, który znajduje swych zwolenników wśród coraz większego grona odbiorców. Szary salon możemy urządzić w wielu stylach aranżacyjnych od skandynawskiego, nowoczesnego, minimalistycznego aż po stylistykę glamour czy loftową. Szarość w pomieszczeniu to nie tylko kolor ścian. Może pojawić się także jako płytka imitująca beton czy panele podłogowe. Warto wiedzieć, że przebywanie w pomieszczeniu o monochromatycznych barwach skutkować może znużeniem i apatią, dlatego zaleca się ożywienie przestrzeni odpowiednio dobranymi kolorami dodatkowymi. Barwa szara jest niezwykle neutralna i uniwersalna, więc bez trudu wprowadzimy do pomieszczenia dowolny kolor, który pomoże nam ożywić pokój i przełamać jego surowy charakter.

Drewno- najlepszy kompan szarego salonu

Naturalne i ciepłe materiały to najlepsi towarzysze szarego salonu. Zyskujący na popularności trend na projektowanie ekologicznych i bazujących na naturalnych materiałach wnętrz pomoże nam nadać szaremu salonowi przytulnego charakteru. Drewno we wnętrzu to nie tylko deski na podłodze, drewniane drzwi czy meble. Równie dobrze sprawdzą się płytki drewnopodobne niezwykle łatwe w utrzymaniu czystości, trwałe i estetyczne. Odpowiednio dobrana barwa drewnianych elementów da nam odczucie ciepła i komfortu jednocześnie wprowadzając do szarego pomieszczenia sporo życia i energii płynącej z natury. Doskonale w szarym salonie odnajdą się także ozdoby z wikliny, bambusa, rattanu czy trawy morskiej. Dzięki nim wnętrze zyska lekki, wakacyjny klimat. W szarym salonie nie może również zabraknąć akcentów w postaci roślin. Te intensywnie zielone okażą się idealnym sposobem na urozmaicenie i ożywienie stylizacji.

Kolory, które pomogą ożywić szary salon

Salonowi w odcieniach szarości nadamy życia stosując odpowiednie barwy. Szary to kolor należący do chłodnej palety barw, więc najprostszym sposobem na przełamanie jego monotonii będzie sięgnięcie po nasycone, wyraziste i ciepłe kolory. Pokój, w którym zagoszczą żółcie, brązy, pomarańcz, ale także czerwień czy pastelowy odcień fioletowego zyska aurę przytulności i odrobinę charakteru. Jak wprowadzić odważne kolory do szarego pomieszczenia? Nie musimy od razu przemalowywać wszystkich ścian. Na początek wystarczy zdecydowany akcent w formie czerwonej kanapy, pomarańczowych zasłon czy zielonych puf. Nawet niewielkie akcenty w zdecydowanych kolorach jak poduszki, kapy czy zasłony diametralnie odmienią szare pomieszczenie. Urządzając salon weźmy pod uwagę jego wielkość oraz ilość naturalnego światła wpadającego do wnętrza. Im mniejszy metraż tym ostrożniej dobierajmy barwy. W szarym pokoju niezwykle łatwo nie tylko o efekt monotonii, ale także przesytu, jeśli zestawienie wybranych przez nas kolorów będzie zbyt intensywne.