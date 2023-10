Zerwanie lokaty terminowej przed terminem. Jakie są konsekwencje?

Lokaty terminowe to dobry sposób na pomnażanie zgromadzonych oszczędności. Aby jednak przyniosły maksymalne zyski, z wypłatą środków trzeba poczekać do momentu wygaśnięcia umowy. Zerwanie lokaty przed czasem będzie skutkować utratą odsetek. Można jednak tego uniknąć.

Jeśli decydujesz się na lokaty terminowe, oprocentowanie determinuje wysokość możliwych do wypracowania zysków. Może ono wynieść nawet 6% w skali roku, co – w przypadku sporego kapitału – pozwala na wypracowanie znacznych odsetek. Bank naliczy je pod koniec trwania umowy.

Lokaty terminowe – czy można z nich zrezygnować?

Lokaty terminowe powodują „zamrożenie” środków na zawarty w umowie okres. Ulokowane pieniądze można jednak wypłacić przed czasem, np. w razie nieoczekiwanych wydatków.

Uwaga! Środki z lokaty bankowej można podjąć tylko w całości. Nie ma opcji wypłaty części pieniędzy – jak ma to miejsce w przypadku konta oszczędnościowego. Nie ma też możliwości wypłaty środków i ponownej wpłaty w ramach tej samej umowy.

Zerwanie lokaty przed terminem – z czym się wiąże?

Wszystkie lokaty terminowe w bankach można zerwać przed terminem. Warto jednak mieć świadomość, że nie będzie to opłacalny krok. Dlaczego?

Przedwczesna wypłata środków skutkuje najczęściej utratą możliwych do wypracowania zysków. Dzieje się tak z prostego powodu – bank przeprowadza kapitalizację odsetek na koniec umowy. Co to oznacza w praktyce? Możesz wypłacić wyłącznie wpłacony kapitał.

Zerwanie lokaty przed czasem a kary finansowe

Trzymasz pieniądze na lokatach terminowych i potrzebujesz gotówki? Obawiasz się jednak, że bank nałoży na ciebie karę finansową za zerwanie umowy? Spokojnie, takie sytuacje nie mają miejsca. Nie musisz martwić się, że bank potrąci część wpłaconego przez ciebie kapitału. Zostanie on zwrócony w całości.

Całkowita utrata odsetek – czy zawsze jest to konsekwencja zerwania lokaty?

Czy wiesz, że rezygnacja z lokaty w trakcie trwania umowy wcale nie musi wiązać się z całkowitą utratą odsetek? Niekiedy możliwe jest otrzymanie części należnych zysków – w wysokości indywidualnie ustalanej przez bank. Dlatego warto zapoznać się z informacjami na ten temat w konkretnym banku – taki zapis powinien pojawić się w umowie.

Potrzebujesz gotówki? Tak unikniesz konsekwencji zerwania lokaty przed czasem

To zrozumiałe, że czasem możesz potrzebować gotówki. Jeśli wszystkie pieniądze będziesz mieć na jednej lokacie, w razie konieczności przedwczesnej wypłaty, musisz liczyć się z utratą możliwych do wypracowania odsetek. Można jednak to ryzyko zminimalizować. W jaki sposób? Poniżej kilka ważnych wskazówek.

Przeprowadź dywersyfikację środków

Zamiast jednej lokaty załóż kilka na mniejsze kwoty. Dzięki temu, w razie nagłego wydatku, zrezygnujesz wyłącznie z jednego produktu, a nie ze wszystkich. Tym samym nie otrzymasz odsetek tylko z jednej lokaty.

Załóż lokaty terminowe z różnym czasem trwania

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypłaty środków przed czasem, załóż kilka lokat terminowych na różne okresy. Dzięki temu będzie większa szansa, że któraś z umów zdąży się skończyć, zanim ty będziesz potrzebować pieniędzy.

Szukaj produktów z opcją częściowej utraty odsetek

Aby móc otrzymać choćby część zysków, można poszukać lokaty terminowej z opcją zachowania odsetek.

Wskazówka! Aby takie rozwiązanie było opłacalne, sprawdź oprocentowanie lokaty terminowej. Jeżeli będzie bardzo niskie, nie ma sensu się na nią decydować – szczególnie że do wyboru masz produkty z oprocentowaniem nawet do 6% w skali roku.

Lokatę terminową można zerwać przed czasem, a jedyną konsekwencją będzie brak zysku. Nie warto jednak często korzystać z takiej opcji, na taki krok decyduj się wyłącznie w ostateczności.