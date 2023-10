Nikt nie podbija piłki tak, jak ona. Dominika Turkowska z Olsztyna została mistrzynią Polski we Freestyle Football [WIDEO]

18-letnia Dominika Turkowska z Olsztyna nie rozstaje się z piłką. Właśnie została mistrzynią Polski we Freestyle Football. Jest najlepsza!

Dominika Turkowska z Olsztyna robi furorę swoimi piłkarskimi trikami. 29 października 2023 została mistrzynią Polski we Freestyle Football. Mistrzostwa odbyły się w Strzelnie.

Freestyle football to sport, który łączy akrobatykę z elementami gimnastyki. Klasyczny football ma reguły, a freestyle pozwala na swobodę.

— Football Freestylem interesuję się już około czterech lat. Jednak na samym początku przygody z tym sportem nie trenowałam regularnie, ponieważ równolegle trenowałam piłkę nożną w olsztyńskim klubie Stomil Olsztyn w sekcji kobiecej. Dopiero w listopadzie 2020 roku zrezygnowałam z gry w piłkę nożną i zajęłam się już jedynie rozwijaniem moich Freestylowych umiejętności — mówi Dominika Turkowska. — Football Freestylem zaczęłam się interesować dzięki filmikom z Internetu. Pewnego razu oglądając film na youtubie natknęłam się na chłopaka, który wykonywał podstawowe sztuczki Freestyle Football. Bardzo mnie to zafascynowało i już tego samego dnia wzięłam piłkę i starałam się powtarzać jego ruchy, aby wykonać podobne sztuczki. Z początku mało co mi wychodziło, ale z biegiem czasu zaczęłam wykonywać coraz to trudniejsze triki, a Freestyle Football przerodził się po prostu w moją pasję.