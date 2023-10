W Tumaniach na Warmii powstał straszny film „W cieniu jeziora”. Realizowała go międzynarodowa ekipa

Marcel Grabowiecki pochodzi z Gdańska. Ma 24 lata i od zawsze marzył o karierze filmowej, więc zdecydował się na studia w Londynie. Ale zakochał się w Warmii, w Tumianach. Tu mógł realizować swój film. Jest aktorem, producentem i współautorem scenariusza.

— Tumiany znalazłem przez przypadek. Wpisałem w przeglądarkę hasło „dom nad jeziorem” i pojawiły się właśnie Tumiany. Od razu się zachwyciłem, a gdy pokazałem miejsce ekipie, wiadomo było, że tam zrealizujemy nasz film. A potem się okazało, że zdjęcia nie oddawały tego uroku, który zastaliśmy na miejscu — opowiada Marcel Grabowiecki. — Potrzebowaliśmy do filmu konkretnej scenerii. Szukaliśmy miejsca z jeziorem, a że znam Polskę, więc od razu wiedziałem, gdzie szukać. Zresztą tu są też atrakcyjne ceny. Gdybyśmy mieli szukać czegoś podobnego w Wielkiej Brytanii, zapłacilibyśmy pięć razy więcej, bo ceny są z kosmosu. Polska jest przyjazna pod tym względem. Nawet bilety lotnicze nas nie zrujnowały, bo zapłaciliśmy 30 funtów za osobę. Warmia i Mazury są nie tylko tańsze, ale i piękniejsze od Anglii. Tylko tu przyjeżdżać, wypoczywać i pracować. Poza tym wszyscy czuliśmy się tu, jakby to miejsce nie istniało. To było magiczne. I to nic, że było zimno. To nic, że zdarzały się sceny, których zagranie z powodu temperatury było wyzwaniem. Super było mieć taką wycieczkę.

Inna planeta, inny świat

„W cieniu Jeziora” (oryginalny tytuł „Ebb & Flow”) to krótkometrażowy psychologiczny thriller o dwóch braciach przyrodnich, którzy jadą do rodzinnego domu nad jeziorem. Tam muszą walczyć o życie lub poddać się surrealistycznej spirali wydarzeń, która pochłonęła ich rodziców. Reżyserką filmu jest Polka, Maria Busz.

„W cieniu jeziora” to nie pierwsza wspólna realizacja Marcela Grabowieckiego i Davida Mullengera. Na swoim koncie mają również filmy „Red” oraz „What I Can't Tell You”, za które otrzymał wiele nominacji i nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. „W Cieniu Jeziora” to pierwsza tak duża produkcja producentów z udziałem polskiej ekipy. Film rozpocznie swoją przygodę z festiwalami filmowymi na całym świecie pod koniec tego roku.

ADA ROMANOWSKA