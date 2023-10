M. Gramatyka: Szymon Hołownia jest naturalnym kandydatem na Marszałka Sejmu

Zdaniem polityka Trzeciej Drogi, kandydatem na stanowisko Marszałka Sejmu, w ramach koalicji KO-Lewica-Trzecia Droga, powinien zostać lider Polski 2050 – Szymon Hołownia.

"Naturalnym kandydatem wydaje mi się Szymon Hołownia. Niekwestionowany zwycięzca tych wyborów" – powiedział Gramatyka.

Na pytanie, czy Hołownia będzie w stanie z sukcesem piastować stanowisko Marszałka Sejmu, poseł Polski 2050 odpowiedział twierdząco. "Jestem oczywiście przekonany do kandydatury Szymona Hołowni, jestem przekonany, że on świetnie by sobie poradził. Przede wszystkim wykreowałby zupełnie inną jakość niż to, co zaproponowała Polkom i Polakom pani marszałek Witek" – podkreślił.

Polityk Trzeciej Drogi krytycznie odniósł się do pomysłu ustanowienia rotacji w sprawowaniu urzędu Marszałka Sejmu, w ramach którego – według doniesień medialnych - przedstawiciel danego ugrupowania koalicyjnego piastowałby stanowisko przez określony czas. "Nie sądzę, żeby to było dobre dla funkcjonowania Sejmu" – ocenił Gramatyka.

"Trzeba wejść w tajemnice zespołów negocjacyjnych, bo to oni ze sobą dyskutują. Jak słyszę hasło o rotacyjnym marszałku, to bardziej jednak widzę w tym rękę dziennikarzy" – dodał.