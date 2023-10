Olsztyńskie jak murowane!

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe olsztyńskie osiedle Nagórki powstałoby w ciągu 17 dni. Branża budowlana ma możliwości, aby w takim tempie odpowiadać na potrzeby Polaków.

Tylko w sierpniu tego roku deweloperzy w całej Polsce ruszyli z budową prawie 11 tys. nowych „m”, choć to wciąż za mało, aby skutecznie odpowiedzieć na kryzys mieszkaniowy. Faktem jest jednak, że Polska budowlanką stoi i w niejednym województwie siła regionu to branża budowlana i pokrewne.

Według danych z raportu GUS „Budownictwo w 2022” w ubiegłym roku w Polsce oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań. Skalę zjawiska najłatwiej zobrazować rozbijając te dane na godziny. W 2022 roku, co godzinę bowiem, pula lokali poszerzała się o 27 nowych mieszkań.

Sierpień 2023. Prawie 11 tys. nowych „m”

Jak wynika z danych GUS, tylko w sierpniu tego roku deweloperzy w całej Polsce ruszyli z budową 10,8 tys. mieszkań, które uszczęśliwią kolejnych nowych właścicieli. Tempo jest coraz większe: w odniesieniu do lipca, wzrost rozpoczętych budów sięga 16 proc, a porównanie rok do roku daje wynik 107 proc. na plus.

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku w Polsce oddano do użytkowania 145 tys. mieszkań. Z tej puli deweloperzy przekazali do eksploatacji 86,7 tys. „m” – o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem. Zaledwie 735 to mieszkania spółdzielcze i 835 komunalne.

Nie jest więc zaskoczeniem, kto buduje najwięcej mieszkań w Polsce. Prym wiodą zdecydowanie deweloperzy. W 2022 roku odpowiadali oni za 60,3 proc. wszystkich nowych lokali. Budownictwo spółdzielcze, komunalne czy socjalne stanowi mniej niż 2 procent na wszystkich rozpoczynanych budowach mieszkań w kraju.

Jest jedno „ale”

Choć statystyki mogą sprawiać wrażenie, że w budownictwie mieszkaniowym jest dobrze, to fakty są takie, że - w zależności od źródła danych - w Olsztynie może brakować od 5 do 10 tysięcy lokali mieszkalnych. Według spisu powszechnego z 2021 roku podolsztyńskia gmina Stawiguda zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod względem wzrostu liczby mieszkańców. W ciągu 10 lat zwiększyła się tam o 112 procent.

-Są potrzeby, ale są też rozwiązania, a rozwiązaniem wielu regionalnych problemów w zakresie luki mieszkaniowej jest branża budowlana. Mimo wielu wyzwań kondycja firm z tego sektora jest dobra i branża ma możliwości, aby szybko odpowiadać na potrzeby rynku mieszkaniowego. Trzeba też pamiętać, że budowlanka to również miejsca pracy i spory wkład w PKB, zatem wspieranie tego sektora to szereg korzyści, nie tylko w postaci mieszkań – mówi Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Branża deweloperska apeluje m.in. o uwolnienie gruntów czy uproszczenie procedur administracyjnych, które wpłyną na uwolnienie potencjału branży i zwiększą nie tylko dostępność mieszkań, ale w sposób naturalny wpłyną również na obniżenie ich cen.



Regiony silne budowlanką. Nowe bloki, nowe etaty

Oprócz radości nowych nabywców, świeżo oddane mieszkania znacząco „uszczęśliwiają” także krajową gospodarkę. Budownictwo od lat jest jednym z sektorów wywierających znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki i oddziałujących na polskie PKB.

W zestawieniu Budindexu, uwzględniającym udział budownictwa w PKB poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Polska znalazła się w czołówce krajów inwestujących w budownictwo i zajęła w rankingu drugie miejsce z udziałem budownictwa wynoszącym 7,4 proc. - o ok. 1,5 pkt. procentowego powyżej średniej unijnej, wynoszącej 5,86 proc. Wyprzedziła nas jedynie Finlandia z wynikiem 8 proc.

Moc budowlanki odczuwa nie tylko gospodarka ogólnokrajowa, ale przede wszystkim regiony, w których budowlany boom widać najmocniej. W 2022 roku, na poziomie kraju, na prowadzenie w branży budowlanej wysunęły się województwa: pomorskie, mazowieckie i dolnośląskie. Na Pomorzu powstało 8,8 mieszkania na 1 tys. ludności. Drugie miejsce z wynikiem 7,8 zajęło województwo mazowieckie. Zaraz za nim uplasowało się województwo dolnośląskie, gdzie na 1 tys. mieszkańców przypadało 7,7 nowych mieszkań.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, tych, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 28,1 tys., 23,9 tys., 26,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (15,6 tys., 10,0 tys. i 13,6 tys.) oraz małopolskim (14,5 tys., 12,1 tys. i 16,3 tys.).

• IKEA Industry (oddział Lubawa), producent mebli, wielkość zatrudnienia ok. 1500 osób, przychód za 2022 rok 5075,6 mln (cała IKEA Industry);

• IKEA Industry (oddział Wielbark) , producent mebli, wielkość zatrudnienia ok. 1600 osób, przychód za 2022 rok 5075,6 mln (cała IKEA Industry);

• Szynaka Meble, producent mebli, wielkość zatrudnienia 2860 (w tym 436 centrum logistyczne);

• Meble Wójcik, producent mebli, wielkość zatrudnienia 1580 osób, przychód za 2021 rok 647,3 mln zł.

Żywiołowość działań branży budowlanej i deweloperskiej przekłada się także na zwiększoną produkcję w innych gałęziach przemysłu. Sektor budowlany to bowiem nie tylko spełnianie marzeń Polaków o własnym mieszkaniu, ale również kolejne miejsca pracy. W szeroko rozumianej branży budowlanej pracę znajduje około 1 mln 300 tysięcy osób (dane GUS na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za III kw. 2022 roku), z czego w samej branży deweloperskiej rynek pracy zyskuje 217 tysięcy etatów. Szacuje się ponadto, że jedno wybudowane mieszkanie to jeden.

Największe regionalnie firmy w wielu częściach Polski to te z sektora budowlanego i okołobudowlanego, odpowiedzialne za budowę i wyposażenie wnętrz.

Nic nie wskazuje na to, że statystyki te znacząco spadną. Bo wg danych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, dziś firmy budowlane pracują w Polsce na pełnych obrotach, a wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wynosi 82,5 proc.

Partnerem artykułu jest Polska press group.