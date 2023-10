Boro z Zatorza dotrzymał słowa i wygrał walkę 1 na 10 podczas gali Clout MMA 2

Rafał "Boro" Borkowski wrócił na języki internautów już kilka miesięcy temu, kiedy federacja Clout MMA ogłosiła, że olsztynianin będzie walczył z dziesięcioma przeciwnikami podczas jednej walki.

Wszystko za sprawą słynnego filmiku, który trafił do sieci ponad dekadę temu. To właśnie w nim Rafał pokazując swoje ruchy w walce z cieniem, daje do zrozumienia, że jest tak zwinny i silny, że byłby w stanie pokonać nawet 10 przeciwników na raz.

Walka odbyła się w sobotę (28 października) w Płocku, a Boro udowodnił, że nie rzucał słów na wiatr.

Walka odbyła na specjalnych zasadach K-1 w małych rękawicach i minutowych zmianach w klatce.

W wywiadzie dla kanału MMA-bądź na bieżąco Boro skomentował, że po niektórych zawodnikach nie spodziewał się tak silnych ciosów.

— Po kilku minutach, rzucałem tylko pojedyncze ciosy, no bo nie miałem siły na bardziej złożone akcje. Nie jestem do końca z siebie dumny — powiedział Rafał Borkowski.

Borkowski z oktagonu wyszedł nieco poobijany i jak sam przyznał, czuł miejscowy ból. W wywiadzie jednak dodał, że jest do tego przyzwyczajony, bo los od małego go nie rozpieszczał. Za "małolata" często dawał sobie wchodzić na głowę, co mogło być powodem jego późniejszych problemów.

Podczas rozmowy z dziennikarzem, Boro wspomniał, że chciałby by jego kolejnym przeciwnikiem, już na normalnych zasadach był Sequento, czyli Przemysław Skulski, znany niektórym z programu Warsaw Shore.

Zapytany o powód takiego wyzwania, debiutant odpowiedział, że po prostu go nie lubi, a jeśli Sequento i federacja Clout MMA będą zainteresowani taką walką, on od razu rozpocznie przygotowania.