Trwają negocjację na temat objęcia stanowiska wojewody warmińsko-mazurskiego

Pojutrze kończy się październik, a kształt nowego rządu dalej nie jest do końca znany. Prawdopodobnie stworzy go koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica, która łącznie posiada 248 posłów. Kolejnym kandydatem do stworzenia rządu jest PiS, któremu jednak brakuje dość znacznej ilości posłów do uzyskania większości parlamentarnej.

Jaki rząd by nie powstał, jedno jednak jest pewne: dojdzie do zmiany na stanowisku wojewody warmińsko-mazurskiego. Artur Chojecki, który od kilku lat pełnił tą funkcję uzyskał mandat poselski i od 13 listopada oficjalnie będzie parlamentarzystą, tworząc tym samym wakat na stanowisku wojewody.

Jako, że wojewoda jest przedstawicielem rządu w danym regionie, to kluczowe będzie w tym przypadku kto za kilka tygodni będzie rządzić Polską. Jeśli premierem zostanie Donald Tusk, mianowanie wojewody nie będzie prostą sprawą. Rząd lidera KO będzie tworzyć przynajmniej pięć partii, z których każda będzie chciała uzyskać coś dla siebie, a sprawa wyboru wojewody będzie jednym z elementów długich negocjacji.

— Obecnie takie rozmowy jeszcze nie trwają, jednak wkrótce powinny się rozpocząć — zdradza nam jeden z polityków szykujących się do stworzenia rządu.

Jak tłumaczy nasz informator kluczowe w tej sprawie będzie to, kogo prezydent Andrzej Duda powoła do misji tworzenia rządu. Jeśli będzie to Mateusz Morawiecki (PiS), który będzie miał spory problem uzyskać większość w Sejmie, to czas mianowania nowego wojewody znacznie się wydłuży. W przypadku, kiedy prezydent wybierze kandydata obecnej opozycji, który ma już zadeklarowane poparcie większości sejmowej, nowego wojewodę możemy poznać już na początku grudnia.

Wojewoda spod znaku koniczyny?

Największe szanse na objęcie fotela kandydata wojewody w woj. warmińsko-mazurskim prawdopodobnie ma kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? Bardzo dobrym wynikiem wyborczym w okręgu olsztyńskim może się pochwalić Urszula Pasławska, która pełni ważną rolę w krajowych strukturach ludowców.

Dodatkowym argumentem może być fakt, że PSL wprowadził dwóch posłów z woj. warmińsko-mazurskiego, a Zbigniew Ziejewski startujący z okręgu 34 (Elbląg) wszedł do Sejmu z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi.

Całości układanki dopełnia fakt, że PSL w woj. warmińsko-mazurskim ma również senatora, więc może się pochwalić znacznym sukcesem wyborczym, który jest dobrym punktem wyjścia przy zbliżających się negocjacjach.

Karol Grosz