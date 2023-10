Kto zostanie nowym marszałkiem województwa?

— Rozmowy nie są jeszcze zamknięte, a więc ta sprawa jest otwarta — mówi senator Gustaw Marek Brzezin, który jest też szefem PSL w warmińsko-mazurskim, którego zapytaliśmy czy KO i PSL uzgodniły już, kto będzie nowym marszałkiem województwa.

— Mamy świetnych kandydatów, są wśród nich doświadczeni samorządowcy i politycy, którzy doskonale sprawdziliby się w roli marszałka województwa. A przypominam, że według obowiązującej umowy koalicyjnej rolę marszałka pełnić ma osoba wskazana przez PSL. Jedną z takich osób jest na przykład obecna członkini zarządu województwa Sylwia Jaskulska, która uzyskała poważne poparcie społeczne w ostatnich wyborach, a taka aprobata mieszkańców regionu jest bardzo pożądana w pełnieniu funkcji marszałka. — mówi Gustaw marek Brzezin.

I dodaje: — Gdyby jednak miało dojść do zmiany umowy koalicyjnej na tę trwającą nadal kadencję, to zmiany dotyczyłyby nie tylko stanowiska marszałka, ale także szerszego założenia struktury zarządu i wynikających z tego konsekwencji. Do rozmów z naszym regionalnym koalicjantem w tym zakresie prezydium zarządu wojewódzkiego PSL wydelegowało skład zespołu negocjacyjnego.

Przypomnijmy, że kandydatem KO na fotel marszałka jest Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa-warmińsko mazurskiego. Dzisiaj lokalne władze KO zarekomendują go oficjalnie na te stanowisko.