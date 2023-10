W. Brytania/ Dziewięć osób aresztowano w czasie propalestyńskiej manifestacji w Londynie

Podczas sobotniej propalestyńskiej demonstracji w Londynie aresztowano dziewięć osób - przekazała w niedzielę londyńska policja metropolitalna. Jej komendant Mark Rowley przekonuje tymczasem, że Wielka Brytania potrzebuje bardziej precyzyjnych przepisów do zwalczania ekstremizmu.

W sobotę, bezpośrednio po demonstracji, policja informowała tylko o jednym aresztowanym - mężczyźnie, który zaatakował jednego z funkcjonariuszy na tyle poważnie, że ten trafił do szpitala. Jak wyjaśniła w niedzielę policja, siedem osób aresztowano za zakłócanie porządku publicznego, przy czym w przypadku kilku z nich łączy się to z zarzutami mowy nienawiści, a dwie pozostałe - za napaści na funkcjonariuszy.

Policja zweryfikowała też dane na temat liczby uczestników manifestacji - wzięło w niej udział około 70 tys. osób, a nie 100 tys., jak podawano poprzedniego dnia.

W niedzielę przed południem Rowley w rozmowie ze stacją Sky News ustosunkowywał się tymczasem do stawianych przez część polityków zarzutów, że policja niewystarczająco zdecydowanie reaguje na przypadki gloryfikowania działań Hamasu, który przez władze brytyjskie jest uznawany za organizację terrorystyczną.

Wyjaśnił, że przyczyną tej sytuacji jest brak odpowiednich przepisów, dotyczących zwalczania ekstremizmu. "Myślę, że istnieje możliwość, aby być znacznie ostrzejszym w tym, jak podchodzimy w tym kraju do ekstremizmu. Prawo nigdy nie zostało zaprojektowane do radzenia sobie z ekstremizmem. Jest wiele w sprawie terroryzmu i przestępstw z nienawiści, ale nie mamy prawa, które zajmuje się ekstremizmem, a to tworzy lukę" - powiedział.

Przyznał, że podczas ostatnich manifestacji poparcia dla Palestyńczyków miały miejsce sceny budzące "niesmak", ale niektóre z tych zdarzeń nie były na poziomie pozwalającym na ściganie, zatem zatrzymanie setek osób, którym później i tak nie można byłoby postawić zarzutów, tylko zaogniałoby sytuację.

Poinformował też, że w związku z manifestacjami, które miały miejsce przez trzy ostatnie weekendy, czyli od czasu ataku Hamasu na Izrael, aresztowano w Londynie około 100 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)