Hamas: nasi przyjaciele Rosjanie

Przedstawiciel palestyńskiego Hamasu Abu Marzuk zadeklarował w Moskwie, że Hamas będzie "uważniej i w bardziej pozytywny sposób" odnosił się do wniosków Rosji w sprawie uwolnienia zakładników z obywatelstwem rosyjskim, uprowadzonych w trakcie ataku na Izrael - podał w piątek portal Meduza.

Rosyjski niezależny portal powołuje się na wywiad Marzuka dla mediów prokremlowskich. "Wiele krajów, w tym przyjaciele rosyjscy, zwracało się do nas z prośbą dotyczącą ich obywateli, przetrzymywanych w Strefie Gazy. Do tego wniosku Rosji odnosimy się uważniej i w sposób bardziej pozytywny niż do innych, ze względu na charakter naszych relacji z Rosją" - powiedział przedstawiciel Hamasu.

Podkreślił przy tym, że Hamas postrzega zakładników przede wszystkim jako Izraelczyków. Według jego słów wielu obywateli Izraela ma też paszporty innych krajów.

Wśród ponad 200 zakładników, których Hamas przetrzymuje w strefie Gazy, są trzy osoby z podwójnym obywatelstwem, izraelskim i rosyjskim.

Zgodnie z danymi MSZ Izraela, w ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło 23 obywateli Rosji, a czterech uznano za zaginionych. Nieco inne dane - 20 zabitych i siedmiu zaginionych - podawała ambasada Rosji w Izraelu.

Marzuk stał na czele delegacji Hamasu, która złożyła w czwartek wizytę w Moskwie i spotkała się wiceszefem MSZ Michaiłem Bogdanowem. Izrael w reakcji na wizytę wezwał Rosję do wydalenia hamasowców. Rosja nie uznaje Hamasu za organizację terrorystyczną i jego przedstawiciele gościli w Moskwie już wcześniej, jednak czwartkowa wizyta była pierwszą od czasu ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ponad 1400 Izraelczyków. (PAP)

