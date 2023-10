Bank w smartfonie tańszy i wygodniejszy

Jak bankować za darmo? Samodzielnie przez telefon

PKO Bank Polski uprościł taryfę prowizji i opłat dla klientów – zmianie uległy m.in. niektóre z kont. Przykładowo: PKO Konto dla Młodych jest oferowane klientom od 13 do 26 roku życia (do tej pory dla tej grupy wiekowej przewidziane były dwa odrębne rachunki: PKO Konto Pierwsze i właśnie PKO Konto dla Młodych). W ofercie jest też tylko jedno PKO Konto za Zero (zamiast kilku jego wersji, jak było dotychczas). Dzięki zmniejszeniu liczby kont oferta jest bardziej przejrzysta. Bank ujednolicił też opłaty za korzystanie z kont, kart i innych produktów – warto wiedzieć, że większości tych opłat w prosty sposób można uniknąć. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie banku. Są tam również proste wskazówki, jak płacić mniej za korzystanie z kont, kart i innych usług.

5 sposobów na bezpłatne korzystanie z bankowych usług:

1. Wypłacaj i wpłacaj gotówkę w urządzeniach PKO BP. Dla klientów PKO Banku Polskiego wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do banku są darmowe. Sieć urządzeń należących do banku to prawie 3 tys. bankomatów i ponad 1,3 tys. wpłatomatów. Korzystając z tych rozwiązań, klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych np. z prowizją.

2. Wypłacaj BLIKIEM za darmo ze wszystkich bankomatów w Polsce. W przypadku kont PKO Banku Polskiego wypłaty BLIKIEM nawet z obcych bankomatów są darmowe. Informacje o dostępnych urządzeniach z łatwością znajdziemy na stronie banku, jak również w aplikacji IKO.

3. Nie płać za obsługę swojej karty. Przykładowo: właściciele PKO Konta dla Młodych nie ponoszą opłaty za obsługę karty debetowej pod warunkiem wykonania 2 transakcji kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę. Sam rachunek jest darmowy, podobnie jak wypłaty i wpłaty gotówki we wszystkich bankomatach PKO BP w kraju i wypłaty we wszystkich bankomatach na całym świecie. Natomiast osoby korzystające z bezwarunkowo bezpłatnego PKO Konta za Zero powinny wykonać 5 transakcji miesięcznie kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę, aby nie ponieść opłaty za obsługę karty płatniczej.

4. Zlecaj przelew przez serwis internetowy lub aplikację mobilną. Klienci banku w prosty i wygodny sposób zlecą przelew z ulubionego urządzenia: telefonu, tabletu czy komputera za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO. Dzięki aplikacji możemy także zrobić przelew przez telefon. Zarówno w iPKO, jak i IKO ustawimy zlecenie stałe, zmienne czy polecenie zapłaty. Jeżeli chcemy szybko opłacić fakturę, a nie mamy czasu na przepisywanie danych do przelewu, wystarczy zrobić jej zdjęcie, a aplikacja mobilna rozpozna tekst i uzupełni dane za nas.

5. Sprawdź, jak uniknąć opłaty za kartę kredytową. Przykładowo: aby uniknąć opłaty za obsługę Przejrzystej Karty Kredytowej, należy wykonać średnio miesięcznie transakcje na 600 zł lub więcej (w skali roku to 7200 zł).

Bank systematycznie cyfryzuje większość produktów i usług, inwestuje również w unowocześnianie placówek. Stają się one elementem tzw. hybrydowego modelu obsługi, który polega na przenikaniu się różnych kanałów kontaktu z bankiem w procesie obsługi. Na przykład jeśli podczas składania wniosku w serwisie internetowym przez klienta coś wzbudzi jego wątpliwości lub będzie chciał o coś dopytać, może dokończyć proces w placówce lub podczas wideorozmowy z pracownikiem banku. Może też rozpocząć proces zakupu od rozmowy z pracownikiem banku, a dokończyć go w kanale elektronicznym – serwisie iPKO lub aplikacji IKO.

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z cyfrowej bankowości, ale dotychczas bał się zapytać o szczegóły, może skorzystać z edukacji i tzw. asysty samoobsługowej w oddziale stacjonarnym. Bankowi doradcy na miejscu dokładnie wyjaśnią jak to się robi, czyli np. jak łatwo i wygodnie korzystać z aplikacji mobilnej IKO, czyli bankowości w telefonie, albo jak nie dać się oszukać cyberprzestępcom. Będzie to nauka praktyczna – z wykorzystaniem stanowisk internetowych lub cyfrowych ekranów klienta.

Bank cały czas ulepsza jakość obsługi klientów oraz zwiększa skuteczność edukacji cyfrowej oferowanej klientom dzięki wdrożeniu roli asystenta klienta. Pojawił się on już w około 180 oddziałach banku. Jego zadaniem jest wsparcie klienta podczas wizyty w oddziale i edukacja z zakresu korzystania ze zdalnych kanałów jeszcze zanim podejdzie do doradcy. Asystent wstępnie bada potrzeby klienta, gdy tylko wejdzie on do placówki bankowej, i organizuje ruch w oddziale tak, aby obsługa przebiegała płynnie, a klienci mieli możliwość zapoznania się z maksymalną liczbą atrakcyjnych dla nich rozwiązań bankowych. Do końca bieżącego roku asystent będzie dostępny w 200 oddziałach PKO Banku Polskiego.

Osobista wizyta w placówce potrzebna mimo wszystko

Od 2021 r. bank wprowadził możliwość umawiania spotkań z doradcą zdalnie (w formie telefonicznej i wideorozmowy) lub w oddziale poprzez stronę pkobp.pl. Od maja 2022 r., w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów, można umówić takie spotkanie również w serwisie iPKO. Klienci w oddziałach nadal chętnie korzystają ze wsparcia doradców, kiedy zakładają konta, biorą pożyczki gotówkowe, kupują ubezpieczenia samochodów i nieruchomości oraz zamawiają karty kredytowe. Przychodzą także do placówek banku, by załatwić sprawy spadkowe, zastrzec zgubioną lub skradzioną kartę, dopisać współwłaściciela lub pełnomocnika do swojego konta. Stacjonarnie otwierają też konta dla dzieci (PKO Konto Dziecka lub PKO Konto dla Młodych). Także biorąc kredyt hipoteczny, klienci przychodzą do oddziałów, aby uzyskać wsparcie doświadczonego doradcy, który profesjonalnie i przystępnie wyjaśnia wszelkie szczegóły i ułatwia klientowi przejście przez proces brania takiego kredytu.

Obecnie w bankowości internetowej iPKO i aplikacji IKO można łatwo sprawdzić szczegóły opłat i prowizji za konta i karty z bankowej oferty. Dzięki temu mamy szybki dostęp do informacji, które transakcje są darmowe, a za które trzeba zapłacić.

W mediach społecznościowych, na profilach PKO Banku Polskiego można odnaleźć hasztag #SamodzielneBankowanie, pod którym znajdziemy wskazówki i porady dotyczące samodzielnego bankowania.

Bank nie tylko od finansów

Czasy, w których, aby zlecić przelew czy zapłacić rachunek, należało udać się do najbliższej bankowej placówki, dawno już minęły. Obecnie ponad 90 proc. klientów PKO Banku Polskiego ma dostęp do serwisu internetowego iPKO, a liczba spraw bankowych, które szybko i wygodnie załatwimy bez wychodzenia z domu, stale rośnie. Co załatwimy w kanałach zdalnych?

Za pomocą iPKO:

• zrobimy przelew,

• sprawdzimy saldo,

• zamówimy kartę debetową,

• wymienimy walutę w kantorze internetowym,

• doładujemy telefon,

• kupimy bilet na mecz oraz kartę podarunkową (np. doładowującą PlayStation czy Spotify!),

• otworzymy dziecku konto,

• podejrzymy nasze rachunki z innych banków,

• ubezpieczymy mieszkanie,

• zastrzeżemy kartę, jeśli nam zaginie,

• złożymy wniosek o 500+, Dobry Start, dofinansowanie pobytu w żłobku dla naszego dziecka,

• zalogujemy się do PUE ZUS,

• zarządzamy kartą kredytową.

Wybrane czynności, w których pomoże nam IKO:

• sprawdzimy saldo,

• otworzymy konto oszczędnościowe, walutowe lub lokatę,

• zarządzamy kartą kredytową,

• zrobimy przelew (również przelew na numer telefonu BLIK),

• wypłacimy gotówkę przy pomocy BLIKU,

• kupimy bilet na przejazd komunikacją miejską,

• zapłacimy za parkowanie,

• zapłacimy za przejazd płatnymi odcinkami autostrad,

• podepniemy sobie konta z innych banków, dzięki czemu będziemy mieć dostęp do naszych finansów w jednym miejscu.

Nowoczesne płatności

Karta płatnicza, BLIK, płatność zbliżeniowa telefonem, Apple Pay, Google Pay, a na zegarkach Garmin Pay i SwatchPay! – to niektóre możliwości, dzięki którym w wygodny i szybki sposób zapłacimy za zakupy stacjonarne lub internetowe, a środki od razu trafiają na konto odbiorcy. Telefon (albo zegarek) mamy przy sobie zawsze, a portfel i gotówkę niekoniecznie. W swoim smartfonie mamy obecnie i dokumenty, i aplikacje, które w szybki sposób sprawdzą, o której mamy najbliższy autobus, i sklepy internetowe, w których kupimy dosłownie wszystko. Z usługami bankowymi jest podobnie. Przykładowo zbliżeniowo BLIKIEM zapłacimy we wszystkich terminalach płatniczych w Polsce i co najważniejsze płatności te są bezpłatne, a transakcja jest bezpieczna (sami decydujemy, czy przed każdą płatnością odblokujemy ekran dotykiem palca czy PIN-em).

Jak być eko z bankiem?

Dlaczego warto zamienić tradycyjne dokumenty papierowe na wygodne rozwiązanie elektroniczne? Po pierwsze, jest to bezpieczne i pozwala na dostęp do dokumentów 24/7/365 z poziomu serwisu iPKO i aplikacji IKO. Nasze dokumenty są widoczne po zalogowaniu się do aplikacji IKO, serwisu transakcyjnego iPKO lub w mailu. Po drugie, jest proste: wystarczy kilka kliknięć w IKO lub iPKO. Po trzecie i dla wielu najważniejsze – dokumenty przysyłane elektronicznie to sposób na oszczędzenie papieru i zmniejszenie wycinki drzew, czyli jesteśmy bardziej ekologiczni.

Aby zacząć odbierać wyciągi elektronicznie, wystarczy po zalogowaniu w serwisie transakcyjnym iPKO wybrać „Moje produkty”, a następnie „Konta”. Wybieramy konto, które nas interesuje, i przechodzimy do zakładki „Szczegóły”. Na dole strony, w sekcji „Wyciągi” należy zaznaczyć „Zmień na elektroniczne” i gotowe. W podobny sposób zmienimy formę korespondencji na elektroniczną w aplikacji mobilnej IKO, jeśli w iPKO mamy podany nasz aktualny numer telefonu i adres e-mail i wyrazimy zgodę na marketing elektroniczny.

W podobny sposób możemy odbierać zestawienia transakcji karty kredytowej przez e-mail, zamienić papierowe listy o kredycie hipotecznym, o swoich funduszach inwestycyjnych i lokatach strukturyzowanych, o pożyczce lub kredycie gotówkowym na e-mail.