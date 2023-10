Do floty Wizz Air dołączy ósmy samolot. Będą nowe połączenia

Flota Wizz Air w Gdańsku od kwietnia 2024 r. będzie powiększona do ośmiu samolotów. Wizz Air uruchomi dwa nowe połączenia z Gdańska do Walencji w Hiszpanii i Rzymu Fiumicino we Włoszech oraz zwiększy częstotliwości na 12 istniejących trasach z Gdańska.