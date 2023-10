Premier: Działania UE ws. KPO to niedopuszczalny szantaż

Bruksela mówiła przez ostatnie kilka lat, że do uzyskania środków z KPO konieczne są zmiany ustawowe w Polsce. Teraz słyszymy, o ile to prawda, że niekonieczne są zmiany ustawowe. To jest niedopuszczalny szantaż - powiedział w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.