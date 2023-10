Ambasador Izraela poucza szefa polskiego MSZ

Izrael ma pełne prawo do obrony swojego terytorium i ludności w zgodzie z prawem międzynarodowym, w tym prawem humanitarnym; Polska stanowczo potępia wszelkie działania naruszające to prawo, w szczególności ataki skutkujące ofiarami cywilnymi - podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W środę szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego państw arabskich, z którymi rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym o ostatnich wydarzeniach w Izraelu i Palestynie.

"Usłyszałem słowa smutku z powodu ogromnych ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy i wyrazy solidarności z Palestyńczykami. Podkreśliłem, że życie każdego człowieka jest bezcenne. Polska nie zgodzi się na podwójne standardy w tym zakresie. Powtórzyłem moje zdecydowane potępienie dla masowego zabijania ludności cywilnej. Wyraziłem zrozumienie dla palestyńskich aspiracji politycznych. Polska ze swojej historii zna straszne poczucie opuszczenia przez społeczność międzynarodową" - napisał na platformie X szef polskiej dyplomacji po tym spotkaniu.

Do wpisu Raua odniósł się ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. "Mam nadzieję, panie ministrze, że wezwał Pan też kraje arabskie do potępienia przerażających zbrodni #HamasNazi i uznania prawa istnienia Izraela jako państwa żydowskiego oraz obrony swoich obywateli. Cokolwiek mniej jest po prostu nieakceptowalne" - napisał dyplomata.

Ambasadorowi odpowiedział w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przypomniał, że Polska jednoznacznie i stanowczo potępia okrutne zbrodnie popełnione przez Hamas 7 października i wszelkie inne ataki na Izrael i jego obywateli. Zaznaczył, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zamordowania setek niewinnych osób, zaś sprawcy muszą ponieść najsurowszą możliwą karę za swoje zbrodnie.

"Polska nieustannie wzywa również wszystkie państwa do jednoznacznego ich potępienia. Ja sam osobiście uczyniłem to wobec ambasadorów państw arabskich na spotkaniu z nimi w ubiegłym tygodniu" - podkreślił wiceszef MSZ we wpisie na platformie X.

Jabłoński przypomniał, że Polska podkreśla, że Izrael ma pełne prawo nie tylko do istnienia, ale i do obrony swojego terytorium i ludności – w zgodzie z prawem międzynarodowym, w tym międzynarodowym prawem humanitarnym. "Polska stanowczo potępia wszelkie działania naruszające to prawo – w tym w szczególności ataki skutkujące ofiarami cywilnymi, niszczeniem infrastruktury, szpitali, szkół, domów mieszkalnych, odcinanie ludności cywilnej dostępu do elektryczności i wody, czy inne podobne działania" - oświadczył.

"Polska nieustannie wzywa do zapewnienia możliwości bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej – w tym w szczególności obywateli RP i innych państw trzecich – z terenów zagrożonych takimi atakami. Z rosnącym niepokojem odnotowujemy fakt, że ewakuacja taka jest od dłuższego czasu uniemożliwiana" - napisał wiceminister.

Wiceszef MSZ zasugerował także, aby wszelka dalsza komunikacja między Polską a Izraelem prowadzona była właściwymi kanałami dyplomatycznymi – nie za pośrednictwem mediów społecznościowych.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska