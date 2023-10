Nie ma lepszego adresu

O Funduszach Europejskich wiedzą wszystko, a informacja jest z pierwszej ręki, pewna i pełna. Tak działają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Warmii i Mazurach. To bardzo cenna pomoc, dlatego warto zapukać do ich drzwi.

W dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do informacji musi być szybki i precyzyjny, nieocenione jest wsparcie osób posiadających specjalistyczną wiedzę. I takie właśnie osoby pracują w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). To profesjonaliści, którzy mają ogromną wiedzę na temat środków europejskich i możliwości uzyskania dotacji. Dlatego ci, którzy myślą o unijnym wsparciu, swoje kroki w pierwszej kolejności powinni skierować do punktów informacyjnych. Tu dowiemy się, jak ubiegać się o pomoc, na jakie projekty można uzyskać unijne dofinansowanie. Na Warmii i Mazurach takie punkty działają w dwóch miastach w Olsztynie i Elblągu.

— Konsultanci PIFE nie tylko informują o warunkach, kryteriach i procedurach uzyskania dotacji, ale także przedstawiają krok po kroku proces ubiegania się o dofinansowanie unijne. To bardzo cenna pomoc, zwłaszcza dla przyszłych beneficjentów, którym procedury urzędowe na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne i skomplikowane — mówi Robert Szewczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w ramach którego działa PIFE.

Zakres usług sieci punktów jest bardzo szeroki. Ich pracownicy informują m.in. o możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Osobom fizycznym zainteresowanym udziałem w realizowanych przez innych beneficjentów projektach współfinansowanych ze środków europejskich (np. szkolenia, kursy zawodowe) konsultanci poszukają aktualnych ofert i przedstawią niezbędne informacje.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich to miejsce, w którym można uzyskać informacje również o atrakcyjnych pożyczkach. Co najważniejsze, pomoc, którą oferują pracownicy punktów, jest całkowicie darmowa.

Eksperci przede wszystkim powiedzą, jakie wsparcie z Funduszy Europejskich może dostać dany projekt. Wyjaśnią, jak wygląda cała droga starania się o wsparcie, m.in. jakie dokumenty przygotować. Poinformują również o możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w szczególności w kontekście możliwości łączenia PPP z Funduszami Europejskimi. Konsultanci PIFE wyjaśnią, czym jest PPP i jakie daje korzyści, wstępnie przeanalizują możliwości realizacji projektu w tej formule oraz wskażą ewentualne programy operacyjne, które pozwalają do projektu włączyć finansowanie z Funduszy Europejskich (tzw. formuła hybrydowa). PPP jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.

Na Warmii i Mazurach do dyspozycji beneficjentów jest dziewięciu konsultantów, którzy na co dzień pracują w punktach w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz w filii w Elblągu, a dodatkowo świadczą usługi w ramach tzw. mobilnych punktów informacyjnych. Funkcjonują one na zasadzie dyżurów konsultantów w poszczególnych gminach i te wyjazdowe spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, bo wiele osób woli bezpośrednie spotkania niż kontakt telefoniczny czy mejlowy.

Dzięki tej formie konsultantów PIFE można spotkać m.in. w urzędach gminy, miasta czy bibliotekach w całym województwie. Harmonogram spotkań mobilnych punktów informacyjnych można sprawdzić na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl . PIFE organizują też stoiska na targach, konferencjach czy imprezach plenerowych, a także prowadzą lekcje w szkołach.