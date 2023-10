Za nieprzestrzeganie zasad segregacji śmieci grożą wysokie mandaty, również na cmentarzach

Już w ostatnim tygodniu października część mieszkańców wybiera się na cmentarze, żeby posprzątać na grobie członka rodziny, zebrać stare wiązanki i zapalić nowe znicze.

Czasami ilość tych odpadów może zadziwić, ale ważne jest, żeby nie wrzucać ich do jednego pojemnika. Segregacja obowiązuje także w takie dni, a za jej nieobowiązywanie mogą grozić wysokie mandaty.

Jak prawidłowo segregować odpady na cmentarzu?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w niektórych przypadkach, mandat za złe segregowanie odpadów może wynosić nawet 5 tysięcy złotych. Chodzi o elektroodpady, zwłaszcza znicze elektryczne, akumulatory i baterie. W razie możliwości należy wyrzucić je do pojemnika na elektrośmieci lub oddać do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zwykłe znicze, choć szklane to nie powinny trafić do zielonego pojemnika. Przez to, że znajdują się w nich zazwyczaj pozostałości wkładu z parafiną powinny trafić do kontenera na odpady zmieszane. Jeśli jednak są czyste i w środku także nic nie ma lub zostały umyte mogą zostać wrzucone do pojemnika na szkło.

Do czarnego pojemnika powinny trafić również doniczki ceramiczne, ziemia i piasek. Wszystkie wieńce i kwiaty połączone ze sobą trwale materiałami metalowymi również powinny się tam znaleźć.

Wszystkie pokrywki od zniczy powinny zostać oddzielone i trafić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Odpady biodegradowalne, czyli brązowy pojemnik to wszystkie kwiaty naturalne, cięte, a także trawa, gałęzie i liście. Kwiaty doniczkowe można tam wrzucić tylko pod warunkiem braku doniczki. Natomiast wieńce naturalne bez sztucznych kwiatów i szarf.